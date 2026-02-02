Designan a Carlos Alvarado como nuevo presidente del IVSS

02-02-26.-La ministra para la Salud, Nuramy Gutiérrez González, designó a Carlos Alvarado como el nuevo presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La información la anunció el Ministerio para la Salud en sus redes sociales.

Describen a Carlos Humberto Alvarado como un médico cirujano con amplia trayectoria en el área, reconocido por su lucha contra la pandemia del COVID-19, y por su gestión como rector al frente de la Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías". Alvarado también fue ministro de Salud entre 2018 y 2022.

El IVSS es el ente encargado de garantizar la seguridad social en Venezuela mediante la afiliación de trabajadores, la administración de pensiones por vejez, invalidez y sobreviviente, y la prestación de atención médica integral (maternidad, enfermedad, accidentes). Además, gestiona la cesantía, controla los aportes patronales y ofrece servicios asistenciales.

