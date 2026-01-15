Una garantía macabra que mantiene el equilibrio del mundo

(VIDEO) ¿Por qué Estados Unidos jamás puede destruir a Rusia?

Por: | | Versión para imprimir

¿Por qué Estados Unidos jamás puede destruir a Rusia?

¿Por qué Estados Unidos jamás puede destruir a Rusia?

Credito: Agencias

El botón que Estados Unidos no puede presionar

El botón que Estados Unidos no puede presionar

Credito: Agencias

Jueves, 15 de enero de 2026.- ¿Por qué Estados Unidos jamás puede destruir a Rusia, incluso teniendo suficiente poder militar para hacerlo en un día?

Porque Rusia mantiene activo un sistema que que ningún otra potencia atrevería a crear: Dead Hand, un mecanismo automático de represalia nuclear pensado para ejecutar el fin del mundo sin intervención humana. Sus sensores distribuidos por todo e país detectan radiación, explosiones, presión y temperatura. Si ocurre un ataque masivo y el mando central ruso deja de responder durante minutos, el sistema interpreta una sola cosa: que Rusia ha sido aniquilada y entonces actúa por su cuenta. Sin Putin, sin generales, sin códigos finales.

Dead Hand lanza miles de ojivas, más de 5.000, directo hacia Estados Unidos y otras potencias occidentales.

Ningún país sobrevive. Eso es a destrucción mutua garantizada.

Una garantía macabra que mantiene el equilibrio del mundo.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 630 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad