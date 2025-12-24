Principal
(Caricatura)Los Destrazos por MARQUITOS: Por estar ayudando a la Sayona MARICORI van a sacar a patadas a narco Rubio de la casa blanca
Por:
Aporrea.org
|
Miércoles, 24/12/2025 01:23 AM
|
Credito: Marco Pedraza
Caracas, 24 de diciembre de 2025.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
203
veces.
Noticias Recientes:
y afirma que el gobierno de Trump oculta algo
Bill Clinton exige la publicación completa de los archivos de Jeffrey Epstein
Donald Trump le advierte al presidente colombiano Gustavo Petro que "tenga cuidado con lo que hace"
Juez ordena al gobierno de Donald Trump presentar plan para devolver a Estados Unidos a venezolanos enviados a la prisión CECOT en El Salvador
Seguridad Nacional de Estados Unidos publica video generado por IA de un San Nicolás arrestando y deportando inmigrantes
Venezuela conectada con el mundo lusófono
Cicpc incautó 11 kilogramos de presunta marihuana en Anzoátegui
Embajador de Rusia en Venezuela califica de «veneno podrido» fake news de AP: “Cuanto más valiente y digna es la resistencia, más infame es la agresión”
EE.UU persigue un tercer tanquero venezolano para robar petróleo
Zarpa de Venezuela buque de la compañía Chevron hacia EE.UU.
Trump anuncia construcción de buques de guerra y amenaza a Latinoamérica
Ante esta situación de asedio no se pueden tomar previsiones ante cualquier eventualidad
Navidad en espera: Retrasos en entrega de la bolsa CLAP correspondiente a diciembre aumenta preocupación para completar las cenas de Navidad y Año Nuevo
(Versión de 2025) Muere Fermín Toro (1865) - Revolución del transistor - Francia obligada a indemnizar barco de Greenpeace – Fallece Rafael Quintero, del Madera
Efemérides del 23 de diciembre: Prisión perpetua para Videla – Panameños protestan pretensiones de Trump con el canal
Sin hallacas no hay Navidad
Incertidumbre para pensionados en Navidad: Retrasos en el pago del Bono contra la Guerra Económica
(VIDEO) Gobierno de Venezuela envía misiva a más de 190 países alertando sobre la escalada de hostilidades por parte de EEUU
Trump se declara ladrón y anuncia que se quedará con el petróleo de sus asaltos
INAMEH reporta lluvias y lloviznas que se prevén en diversas regiones del territorio nacional
Venezuela y Rusia ratifican cooperación estratégica frente a las agresiones externas
(VIDEO) Padrino López rechaza el "uso indecente del poder" y ratifica compromiso de la FANB con la paz
Maduro a Trump: "Le iría mejor si se ocupara de los temas de su país"
Aparecen sin vida en un embalse los dos adolescentes reportados como desaparecidos en Ciudad Guayana
(VIDEO) Murió un general ruso tras la explosión de una bomba bajo su auto en Moscú
Carga de petróleo en Venezuela se desacelera, más barcos dan vuelta tras nuevas intercepciones de EEUU, según Reuters
Venezuela advierte que bloqueo ordenado por EEUU golpeará la economía mundial
Secretaria de Seguridad de EEUU dice que "Maduro tiene que irse"
Foro Penal registra 902 presos políticos en Venezuela
(VIDEO) "Nos lo quedaremos": Trump sobre el petróleo incautado frente a Venezuela
Maduro dice que presiones y bloqueo de EEUU son una "prueba" para que Venezuela se "libere" del petróleo
La divisa en el BCV superó los 288 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este lunes 22 de diciembre 2025
Estados Unidos
Víctimas de Epstein piden al Congreso que garantice que el Departamento de Justicia publique todos los archivos
Cuerpos policiales marcharon por la paz en La Guaira
Inspeccionan hoteles y posadas en el estado Zulia
Sexta exportación del año:
200 nuevas toneladas de cacao venezolano fueron exportadas a Rusia
'Hackers' roban y publican casi todo el catálogo de Spotify
Miguel Jaimes: intervención de EEUU contra Venezuela dispararía los precios del petróleo
(Versión de 2025) Trump amenaza con tomar el Canal de Panamá (2024)
Efemérides 22 de diciembre: Se funda la UCV (1721) – Puertos venezolanos bloqueados (1902)
Huelga y marchas contra el «Gasolinazo» de Rodrigo Paz en Bolivia
El "Orate desatado" considera la isla como un activo "esencial para la seguridad nacional" contra China y Rusia
Trump designa enviado especial para la "anexión" de Groenlandia y desata la furia de Dinamarca
ONU alerta sobre situación en Gaza
Niños mueren por leptospirosis, una enfermedad combatible con antibióticos
Crisis de hospitalaria y de salud en Ecuador: Le entregaron el cuerpo de su bebe muerta en una cajita de cartón
Ministro de la Defensa rechaza el supremacismo y ratifica compromiso de la FANB con la paz
