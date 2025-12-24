(Caricatura)Los Destrazos por MARQUITOS: Por estar ayudando a la Sayona MARICORI van a sacar a patadas a narco Rubio de la casa blanca

Credito: Marco Pedraza

Caracas, 24 de diciembre de 2025.-

