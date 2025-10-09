Ministra de Ciencia: el país tuvo 300% más lluvias de lo esperado por crisis climática

Ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez

9 de octubre de 2025.- Durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, abordó los impactos del cambio climático global en Venezuela, atribuyendo sus causas al capitalismo y su política económica.



De acuerdo a Unión Radio, la ministra informó que este año Venezuela registró un 300% más de lluvias de lo que se esperaba. Esta anomalía ha tenido consecuencias significativas:



Ríos y crecidas: En el caso del río Orinoco, se observó un crecimiento que supera los registros de los últimos 60 años.



Afectaciones sociales y de salud: El aumento de lluvias e inundaciones afectó a más de 7.000 familias venezolanas. Además, se ha visto un incremento en la proliferación de vectores y de enfermedades asociadas a estos como consecuencia de lo que ahora se denomina crisis o emergencia climática.



Impacto en la vida diaria y la producción: La situación, caracterizada por un clima disperso y lluvias abruptas, afectó la productividad agrícola, la biodiversidad y el día a día de los ciudadanos.



Fenómenos meteorológicos intensificados: Estas variaciones climáticas también generan el doble de ciclones y huracanes, junto con el aumento de la temperatura del mar Caribe y sus evaporaciones.



Finalmente, la ministra aseveró que la prioridad es el respeto, cuidado y salud de los suelos, sus cultivos y otros recursos del ecosistema. En este contexto, criticó duramente lo que consideró una "propuesta depredadora para patentar la vida", declarando que la vida "no es posible patentarla, porque la vida es tan libre como las aves, como el agua, como el viento".