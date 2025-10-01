Funvisis registra nuevos sismos en Carora, Bachaquero e Isnotú

Credito: Archivo

1 de octubre de 2025.- Durante la mañana de este miércoles primero de octubre se registró otro sismo de 3,8 de magnitud a 43 kilómetros del suroeste de la ciudad de Carora, en el estado Lara.



El reporte difundido por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), indicó que el movimiento se produjo a las 6:25 de la mañana y que tuvo una profundidad de 27.8 kilómetros. Este sismo se reportó al mismo tiempo al oeste de Curarigua, capital de la parroquia Antonio Díaz, del municipio Torres de la entidad.



En estas regiones, la fundación ya había reportado un temblor de 3,7 de magnitud a alrededor de las 11:48 de la noche de este martes 30 de septiembre. El estado Zulia, específicamente en Bachaquero, también sufrió este sismo con una magnitud de 3.2 a las 6:35 de la mañana.



De igual forma, en la localidad de Isnotú, estado Trujillo, también se registró un sismo de magnitud 3,2 con una profundidad de 35.3 kilómetros.