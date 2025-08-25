Ondas tropicales 30 y 31 se acercan con fuerza a Venezuela

Ondas tropicales

25 de agosto de 2025.- Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informaron que la onda tropical número 30 se desplaza por el océano Atlántico central y esperan su entrada a territorio venezolano entre el día de hoy lunes 25 y mañana martes 26.



Indicaron que la onda tropical se acerca con fuerza al país y que podría generar fuertes lluvias con vientos y descargas eléctricas. Desde el Inameh indicaron que el fenómeno meteorológico mantiene una velocidad constante de 27 kilómetros por hora (km/h).



Hasta el momento, no han confirmado si representan o no un riesgo para Venezuela.

Señalaron que en las regiones del oriente y la zona centro-norte costera del país deben mantenerse atentas a estos cambios en el clima durante las próximas 48 horas.



De acuerdo con los informes del Inameh, podrían presentarse lluvias en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui y Nueva Esparta.

También se esperan chubascos en los llanos occidentales, la región central costera, los Andes y Zulia, principalmente en la tarde y la noche.



Ante estos pronósticos, los distintos organismos de seguridad y riesgo se mantienen en alerta.



Se estima que durante el ciclo de lluvias de 2025 se formarán entre 55 y 60 ondas tropicales, de las cuales entre 40 y 45 podrían tener incidencia directa sobre el territorio venezolano.