Venezuela experimentará máxima incidencia solar entre el 20 de agosto y 22 de septiembre

Declinación solar

18 de agosto de 2025.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Venezuela experimentará próximamente los días más calurosos de este año 2025, debido a una declinación solar que incidirá sobre el territorio nacional.



“Entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre, Venezuela experimentará un periodo de máxima incidencia solar, producto del paso cenital del sol (cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el territorio nacional”, reseña un mensaje publicado en el canal de Telegram de la institución.



Asimismo, explicaron que este fenómeno natural genera aumento progresivo de las temperaturas afectando principalmente a zonas bajas y despejadas. Esta situación no tiene nada que ver con Olas de Calor o Domo de Calor.



Igualmente, Inameh alertó que como coincide con la temporada de lluvias, la humedad y la nubosidad pueden atenuar parcialmente el efecto del calor extremo.



Al respecto, el jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil, indicó se trata del segundo valor máximo de temperatura en Venezuela; el primero fue registrado durante los meses de marzo y abril.



Gil explicó que, aunque en todo el país aumentará la sensación de calor, este fenómeno tendrá mayor impacto en zonas calurosas como Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz.