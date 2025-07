Lunes, 21 de julio de 2025. Eduardo Irastorza: "Rusia está reinventando su forma de hacer guerra: esto estanca la estrategia de Ucrania"Eduardo Irastorza, profesor OBS Business School, Irastorza destaca que Rusia está reinventando su forma de hacer la guerra, adoptando un sistema mucho más dinámico y flexible que dificulta la estrategia y la respuesta de Ucrania.Este cambio táctico pone en desventaja al ejército ucraniano, que debe adaptarse a un enemigo que ya no actúa con los esquemas tradicionales, sino con métodos más ágiles y cambiantes en el campo de batalla.Por otro lado, Irastorza critica a Volodímir Zelensky, señalando que es el único que no se ha dado cuenta o aceptado que Ucrania no podrá entrar en la OTAN.Este comentario pone en evidencia una desconexión entre las expectativas del gobierno ucraniano y la realidad geopolítica, lo que podría afectar las negociaciones y las estrategias futuras en el conflicto.