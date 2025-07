Federico Ovalles: La transitoriedad se ha vuelto prácticamente parte de nuestra idiosincrasia, no solo de Venezuela sino de toda Am. Lat.

Tenía 11 años sin exponer en el país, pero la inauguración de la muestra Des-configuración, el pasado 10 de julio en la Sala TAC, lo trajo brevemente a la Caracas en la que nació en 1972. Residenciado en Bogotá, Federico Ovalles pudo por 18 días recorrer la ciudad. Convirtió, por apenas dos semanas, las nostalgias en certidumbres, las memorias en realidad.

"Caracas es la ciudad donde nací y crecí, por lo tanto está siempre está en mis recuerdos más entrañables; es una ciudad que está arropada por esa maravillosa y mágica montaña que la hace única e inigualable; luego, la amabilidad de su gente y esa manera tan fácil de congeniar los unos con los otros la hace verdaderamente auténtica", dice el artista ya de vuelta en la capital colombiana.

No pudo prolongar su estadía acá porque ha sido invitado a participar en la primera edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25), que copará los espacios bogotanos entre el 20 de septiembre al 9 de noviembre, bajo el lema "Bogotá. Ensayos sobre la Felicidad". Con la curaduría de José Roca, en ella Federico Ovalles presentará en un edificio emblemático de la capital neogranadina, una pieza de 10 metros por 6 metros compuesta por todo tipo de cestería artesanal. "Será como un gran tejido de fibras naturales", comenta el artista.

Des-configuración, que estará abierta al público hasta el mes de septiembre, se realiza en alianza con Beatriz Gil Galería (Venezuela), la Galería Elvira Moreno (Colombia) y, por supuesto, la Sala Trasnocho Arte Contacto, de Las Mercedes. Cuenta con la curaduría de Lorena González Inneco y en ella se exponen 5 obras realizadas en 2022 y 13 piezas creadas entre 2024 y 2025.

"Son parte de este cuerpo de pinturas llamadas Surface Matter y Cargo Is Matter, una investigación centrada en la experimentación con cuerpos de materia en el plano bidimensional, pero con una voluntad tridimensional sobre un soporte que proviene del reciclaje de los sacos donde normalmente se transportan los granos de café, cacao y canela, entre otros productos alimenticios. Estos sacos normalmente están hechos de yute y traen todo tipo de grafías o señaléticas que aprovecho al momento de hacer mi lienzo para pintar. Hay aquí, por supuesto, una carga política referente al mundo globalizado en el que vivimos: migración, desplazamiento, abandono, irrespeto de derechos humanos. El mundo está completamente Des-configurado en estos momentos", explica Ovalles.

-Cuando se planteó la posibilidad de presentar en la TAC Des-configuración, ¿qué deseaba mostrar a la gente de acá?

-Des-configuración se refiere al mundo actual que estamos viviendo, donde todo está completamente desconfigurado; los países no están ejerciendo su papel de amparo de sus habitantes, si no que desde la política se ejerce un poder déspota para unos cuantos, pensando en intereses personales y no comunes, por eso la exposición lleva ese título.

-En sus piezas plantea la transitoriedad de la arquitectura, la geometría, el abstraccionismo y constructivismo histórico, ese carácter provisional del modernismo en Venezuela. ¿Podríamos decir que su trabajo parte de lo que José Ignacio Cabrujas llamó "el estado del disimulo"?

-Sí, totalmente, pero a diferencia de lo que decía Cabrujas, esa sensación con respecto a Venezuela como un estado provisional, yo la percibo en toda América Latina. Él nos comparaba con el resto del continente, pero yo diría que existe una idiosincrasia de lo provisional desde México hasta Argentina que en algunas situaciones nos juega a favor, pero en la mayoría de los casos nos es desfavorable. Existe ya una identidad en torno a esta transitoriedad permanente, la hemos asumido y asimilado.

-¿Cómo describiría su desarrollo artístico en Colombia? ¿Hay algo que lo diferencia de lo que hacía en Venezuela?

-Sí, ha sido completamente diferente. Caracas es mi casa, en Bogotá me tocó muy duro al principio, es mucho más grande, con más gente, y al ser extranjero no accedes tan rápido como lo haces en tu entorno natural. A pesar de estar relativamente cerca con respecto a Caracas, son completamente diferentes, tienes que tener mucha garra y determinación para salir adelante, aguantar ciertas soledades o no acompañamientos que normalmente tiene uno cuando eres originario de un lugar.

-En términos generales -es una apreciación personal- su obra transmite un estado de precariedad, de cosa no terminada o mal terminada, del "más o menos" de Cabrujas. En su opinión, ¿cuál es el desiderátum: terminar lo que se empezó o seguir "construyendo" a partir de lo abandonado, de lo desechado? ¿La transitoriedad puede formar parte de nuestra idiosincrasia?

-Cuando planteo estas piezas no busco que estén mal terminadas, sino más bien crear desde un punto de vista donde lo que encuentras a la mano es lo que puedes utilizar, y por lo tanto tu capacidad creativa tiene que ser exponencialmente recursiva para generar desde las limitaciones, como en la realidad, poder hacer una casa con materiales de desecho o con lo que encuentres, así es el ser humano en esencia… Ahí se han desarrollados los potenciales humanos para construir, para crear desde la nada. Es una manera de pensar y concebir las cosas sin tanta premeditación, sino desde la inmediatez. La transitoriedad se ha vuelto prácticamente parte de nuestra idiosincrasia y como lo dije antes no solo de Venezuela sino de toda América Latina; los elefantes blancos abundan aquí en Bogotá como en todo el continente.

Des-configuración podrá ser visitada en la Sala TAC, de Trasnocho Cultural, hasta septiembre, en horario de martes a domingos, de 2:00 a 7:00 pm.

