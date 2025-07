(VIDEO) Trump puede cometer un grave error si dirige misiles hacia el interior de Rusia expreso José Manjón

Viernes, 18 de julio de 2025. Trump puede cometer un grave error si dirige misiles hacia el interior de Rusia expresó José ManjónJosé Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica, destaca la naturaleza errática y voluble de la política exterior de Donald Trump, marcada por constantes giros y contradicciones.Según Manjón, esto genera un escenario de incertidumbre tanto para sus aliados como para sus adversarios. En este contexto, señala que ni Ucrania ni Rusia pueden confiar plenamente en Estados Unidos. Rusia, por su parte, se enfrenta a una presión interna creciente que demanda firmeza y resolución. Desde su perspectiva, la sociedad rusa percibe esta guerra no como popular, pero sí como legítima, entendida como un conflicto existencial que no puede dejarse a medias.Putin, en este marco, no sería el líder más duro, sino uno presionado por sectores más radicales dentro de su propio país.José María Viñals, director del máster en relaciones internacionales del IEB, señala que, según la Constitución rusa, las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia forman parte del territorio nacional, lo que obliga al gobierno ruso a protegerlas como cualquier otra región del país. Desde esta lógica, Rusia no solo pretende consolidar su control sobre estas áreas, sino que también podría tener en la mira objetivos estratégicos adicionales como Odesa o incluso la reapertura del frente norte en Járkov. Viñals observa cómo la economía rusa se ha adaptado progresivamente a una economía de guerra, desarrollando una notable capacidad de producción militar que permite sostener ataques nocturnos sistemáticos, los más intensos desde el inicio del conflicto.Fernando Moragón, experto en geopolítica, cuestionando tanto la viabilidad de nuevas sanciones como la eficacia de las decisiones militares de Occidente. A su juicio, Estados Unidos y la Unión Europea han agotado prácticamente sus opciones de sanción contra Rusia, y las que quedan por aplicar tendrían consecuencias negativas directas sobre sus propias economías.Subraya que la economía rusa ha reorientado con éxito sus relaciones comerciales hacia Asia, disminuyendo su vulnerabilidad. También considera que muchas de las sanciones impuestas han actuado como "autosanciones" para Europa, debilitando su economía y aumentando su dependencia energética, mientras que Rusia ha reforzado su industria militar.