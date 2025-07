"Deporten a Melania ": Firman una petición para quitarle la nacionalidad a la eslovena

La petición surge mientras el presidente Donald Trump intensifica sus planes de deportación, incluido el Departamento de Justicia que comienza a priorizar la despoja de la ciudadanía a los estadounidenses naturalizados cuando se les acusa de delitos.

Una petición lanzada para lograr la deportación de Melania Trump está tomando impulso mientras su marido Donald pone en práctica sus propios planes de deportación masiva.

La petición dice que dado que el Presidente quiere deportar a los ciudadanos naturalizados , "es justo que Melania y sus padres estén en el primer barco que salga".

Los firmantes cuestionan lo que consideran un doble estándar en las medidas migratorias promovidas por el exmandatario, y afirman que si se pretende expulsar a ciudadanos naturalizados, la familia del propio Trump debería ser la primera en irse.

Esto ocurre mientras el Departamento de Justicia comenzó a priorizar la despojación de la ciudadanía a los estadounidenses naturalizados cuando se les acusa de delitos.

"Dado que Trump quiere deportar a los ciudadanos naturalizados, creo que es justo que Melania y sus padres estén en el primer barco", señala el documento, que denuncia una supuesta doble vara en las políticas del exmandatario.

Aunque la petición se lanzó hace cinco meses, aumentó su popularidad en los últimos días , pasando de 100 firmas hace dos días a más de 3.300 en el momento de su publicación.

A principios de este año, la congresista Maxine Waters pidió la deportación de Melania, afirmando que Trump debería "primero revisar los antecedentes de Melania".

"No sabemos si sus padres tenían documentos. Y quizás sea mejor investigar", dijo Waters en un mitin. "Si quiere empezar a investigar tan a fondo para encontrar a quienes nacieron aquí y cuyos padres eran indocumentados, quizás debería primero fijarse en Melania".

Melania Knaus, nació en Eslovenia en 1970 y se mudó a Nueva York en 1996. Viktor, el padre de Melania, era miembro del partido comunista. Su padre causó un escándalo en su pueblo por procrear un hijo fuera del matrimonio. El drama del medio hermano de Melania, Denis Cigelnja, quien tiene 50 años y trabaja para una cadena de supermercados en Eslovenia, fue reportado por un artículo de la periodista Julia Ioffe en la revista GQ y por los biógrafos eslovenos de la exmodelo citando documentos judiciales. Como parte de una ofensiva legal internacional que incluye a uno de los exnovios de Melania, los abogados de Trump han exigido a los biógrafos que remuevan la biografía de Amazon. Pozar respondió que no lo hará.

Melania Knaus quien no se destacó mucho en la carrera de modelaje intentó entrar en el mundo de la actuación, donde hizo dos audiciones para la película de mafiosos 'Good Night to Die', pero no fue escogida por su marcado acento extranjero.

Es la primera Primera Dama de los Estados Unidos en convertirse en ciudadana naturalizada.

Paolo Zampolli un magnate, dueño de agencias de modelaje en NYC, la contrató, sostiene que Melania empezó a trabajar para Metropolitan, su agencia de modelaje, con una visa de trabajo H1.

La entonces modelo se ponía ella misma como ejemplo de una inmigrante que cumple con las reglas en Estados Unidos. Melania dijo que en esa época viajaba con cierta frecuencia a Eslovenia a renovar sus documentos de inmigración, pero para abogados expertos la declaración sugería que la entonces modelo tenía una visa de turista, no de trabajo, pues la H1 no requiere presentaciones periódicas tan frecuentes.

Zampolli cree que Melania estaba confundida cuando dio las declaraciones. Sin embargo, en la historia migratoria de Melania, queda una duda mayor. ¿Cómo obtuvo su residencia permanente o Green card?

Esa es una historia que Zampolli dice desconocer pese al importante papel que ha jugado en la vida profesional y personal de Melania. Zampolli no solo le ayudó a dar el salto a las pasarelas de Estados Unidos y sus abogados consiguieron, según él, la aprobación de la visa de trabajo, sino que se la presentó en 1998 a Donald Trump. Tiempo después Trump nombró a Zampolli director de desarrollo internacional de la organización Trump.

El abogado de Melania, Charles Harder, respondió todas las preguntas de un cuestionario excepto dos, la que indagaba por la manera en la que Melania Knaus, hoy señora Trump, obtuvo la Green Card y otra que solicitaba los récords de su carrera en Eslovenia. Los detalles sobre su estatus migratorio antes de obtener su tarjeta verde en 2001 no han sido claros, lo que a menudo ha dado origen a teorías conspirativas sobre si había mantenido o no su estatus migratorio legal.

Barron Trump también fue incluido en la solicitud: "debería ser obligado a irse"

Los firmantes también pidieron la deportación de Barron Trump, hijo menor del expresidente y el único que tuvo con la exmodelo. Con 19 años, Barron nació en EE.UU., pero la petición argumenta que, según el criterio de su padre, él también debería estar sujeto a revisión.

Un "bebé ancla" es un término usado para referirse a un niño nacido de una madre no ciudadana en los EE. UU., especialmente cuando se considera que proporciona una ventaja a los miembros de la familia que buscan obtener la ciudadanía o la residencia legal.

Melania obtuvo su ciudadanía estadounidense en 2006, después del nacimiento de Barron.

"El hijo también debería ser obligado a irse, porque sabemos que la madre de su madre nació en un país diferente", exige el texto y añade que "no haya excepciones" ya que es "para todos por igual".