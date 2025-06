Tribunal argentino decide y confirma que Cristina Fernández puede asomarse al balcón durante arresto domiciliario

El tribunal que ejecuta la condena de Cristina Fernández de Kirchner confirmó este jueves que la expresidenta podrá asomarse al balcón de su hogar durante su arresto domiciliario por cargos de corrupción.Sin embargo se le recomienda hacer un uso criterioso, ustede debe determinar en que circunstancia el balcón alborota y en que circunstancia, darle un buen uso al balcón que no genere caos en el vecindario.

Esta decisión llega después de que Fernández solicitara al tribunal, a través de su red social X, que aclarara "qué comportamiento se encuentra prohibido".

"¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (broma), pero no", expresó Kirchner. En respuesta, el tribunal indicó que no ha restringido "el uso y goce de ningún espacio específico" en su hogar.

Sin embargo, la fiscalía general de Buenos Aires había manifestado previamente su preocupación por la presencia de Fernández en su departamento, argumentando que podría afectar el orden público y la seguridad, dado que varios simpatizantes se han estado congregando frente a su edificio para poder verla.

Además, solicitaron instalar un dispositivo de vigilancia electrónica en su residencia, medida fue criticada por el partido de Fernández y su abogado, Carlos Beraldi, quien anunció que impugnará esta decisión.

Condena de Fernández genera humor popular sobre el balcón

La condena de Cristina Fernández Kirchner fue confirmada días después de que la líder opositora anunciara su candidatura para un cargo legislativo provincial y conlleva una inhabilitación política perpetua.

A pesar de las aclaraciones del tribunal, el tema del balcón ha desatado un notable humor popular. Alrededor de su hogar se pueden ver pegatinas con lemas como "Siempre balcón, nunca sótano", "Tu balcón, nuestra alegría" y "De la plaza al balcón, los soldados de Perón".

El miércoles, tras una broma de la exmandataria sobre "menos mal que no tengo macetas", sus seguidores dejaron macetas con plantas frente a su casa junto a una nota que decía "para que salgas a regar voluntades".