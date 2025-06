(VIDEO) El ataque de Irán ha sido un completo éxito

Sábado, 21 de junio de 2025. "El ataque de Irán ha sido un completo éxito. El 80% o 90% de los misiles han impactado en Israel"Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, comenta que los misiles del ataque de Irán a Israel impactaron a importantes objetivos estratégicos, como bases importantes del Mossad, estaciones de gas e infraestructuras. Aguilar reseña el ataque como un "completo éxito", ya que también hubo un ciberataque que imposibilitó la anulación de estos misiles por parte de Israel.La única salida para que Israel pueda ganar una guerra de desgaste es instar a los aliados a participar en la misma. Sin embargo, "el plan de guerra de Irán es ir agotando el poderío militar de Israel".José Manjón, escritor y analista del instituto español de geopolítica, comenta que Israel "tiene todas las de perder, no Irán".Los atentados que ha ido cometiendo Israel buscaban una respuesta y a Irán se le "minusvalora", cuando "llevan años sobreviviendo a todo tipos de ataque". El mito de que Israel es intocable "saltó por los aires" tras el ataque de Irán", ya que las defensas de Israel no pudieron hacer nada para parar el ataque. Manjón comenta que para Israel "no hay protección americana que le pueda proteger "frente a un enemigo que se está haciendo muy fuerte".Enrique Refoyo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar, destaca que la sorpresa de Irán se dio por el tipo de misiles utilizados y por la rapidez de su respuesta. Aún así, Refoyo recalca que esta es una guerra de desgaste, ya que un ataque masivo hará menos daño que ataques específicos dirigidos a zonas que puedan desgastar económicamente a EEUU. Además, es importante destacar que China, Irán y Rusia forman parte de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shangái, que es económica y de seguridad.