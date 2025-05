Presidente Maduro: ¡Operación Tun Tun! y mano de hierro contra quienes intenten sabotear la paz el 25-Mayo

Comando Nacional de Campaña Ven25+

20 de mayo de 2025.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó que el Estado no permitirá que se desestabilice la paz del país, dijo que se aplicará la "mano de hierro" contra quienes intenten acciones de sabotaje en vísperas de las elecciones del 25 de mayo.



"El que se come la luz y pecó… ¡Tun Tun!", advirtió. Al tiempo que señaló las operaciones que desarrollan los organismos de seguridad para desarticular los planes terroristas que buscan generar zozobra y caos antes, durante y después de las elecciones del 25 de mayo.



"Hemos puesto en acción un plan especial de seguridad y defensa de la paz y estabilidad a todo evento; el que se atreva nos encontrará hasta en el lugar más recóndito de nuestro país", señaló Maduro.



"Vamos con serenidad, con tranquilidad, que el equipo gana, pero ¡mosca!", dijo el jefe de Estado al anunciar su "mano de hierro" sobre los saboteadores que quieran estropear la paz del 25 de mayo.



Además, adelantó que de acuerdo a las investigaciones, "una de las conspiraciones está para el mismo día de las elecciones".



"No digo más porque las investigaciones siguen", acotó e instó a los encargados de la tarea comunicacional en el Gobierno Bolivariano y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a "ganar lo comunicacional, antes, durante y después del 25, debemos ganar lo comunicacional nacional e internacionalmente".



Las declaraciones del jefe de Estado venezolano fueron realizadas durante una reunión que sostuvo con los integrantes del Comando Nacional de Campaña Ven25+, como parte de las acciones, para afinar la maquinaria de las fuerzas revolucionarias para garantizar la victoria del 25M.