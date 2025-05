Colombia: Operaciones de vuelos de carga no se afectarán tras medida de suspensión

Credito: Web

20 de mayo de 2025.- La Cancillería de Colombia informó que recibió comunicación oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela notificando la suspensión de vuelos de aviación entre ambos países por “razones de seguridad nacional”.



No obstante, la operación de aquellos de carga continuará con normalidad. La medida tendrá vigencia hasta el lunes 26 de mayo a las 18 horas, señala parte del texto que publicara la cancillería colombiana en la red X.



A continuación, el texto íntegro:



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que recibió información por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre la suspensión de vuelos de aviación general y comercial por razones de seguridad nacional. No obstante, la operación de aquellos de carga continuará con normalidad. La medida tendrá vigencia hasta el lunes 26 de mayo a las 18 horas.



Hasta la fecha, la Cancillería colombiana no ha recibido información sobre detenciones de ciudadanos colombianos. Las gestiones para determinar alguna captura de connacionales se mantendrán. Cualquier evolución relevante en la materia será informada a la opinión pública.