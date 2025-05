(VIDEO) Trump ha esquivado la recesión

Jueves, 15 de mayo de 2025.- Trump ha esquivado la recesión, pero no está todo ganado puede haber una desaceleración en EEUU.Jose Ignacio Enríquez, Actuario Financiero, valora positivamente el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, destacando que, aunque quedan sectores sensibles fuera del pacto, como el acero o el automóvil, se han sentado las bases para una negociación técnica seria que ha generado confianza en los mercados. Señala que Trump ha logrado reposicionar a EE. UU. como actor principal, reduciendo aranceles estratégicamente y presionando a las farmacéuticas para que regresen al país, fomentando inversión directa.Enríquez subraya que, pese a posibles tensiones inflacionarias iniciales, la estrategia de "America First" está orientada a lograr superávit comercial, bajadas fiscales y reindustrialización. Afirma que no contempla una recesión en EE. UU., sino una desaceleración puntual dentro de un proyecto estructural a largo plazo. También enfatiza el liderazgo global de Estados Unidos no solo en lo económico, sino en lo geopolítico, destacando su papel como mediador en conflictos como Ucrania o Israel-Hamás. Así mismo, apunta que el entendimiento con Europa dependerá de que la UE adopte una postura clara y unificada, algo que hoy considera ausente.