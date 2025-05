Asesinan en México a la tiktoker Valeria Márquez durante transmisión en vivo

La noche del martes 13 de mayo, Valeria Márquez, joven empresaria de 23 años y popular creadora de contenido en TikTok, fue asesinada a balazos dentro de su propia estética mientras realizaba una transmisión en vivo. El ataque ocurrió en su local Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la plaza comercial Santa María, en la colonia Real del Carmen.

Vestida con un top rosa y un peluche en las manos, Márquez interactuaba con sus seguidores cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y le dispararon directamente. La violenta escena quedó registrada en video, convirtiendo a su audiencia en testigo involuntario del crimen. Segundos después del ataque, la joven se desploma frente a la cámara.

La tiktoker y modelo Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada dentro de su estética en Jardines del Valle, Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo. Hasta ahora no hay detenidos#GuardiaNocturna pic.twitter.com/YWZEZevV5P

Familiares llegaron al sitio para identificar el cuerpo. Con este hecho, suman ya tres ejecuciones violentas contra mujeres en el municipio desde el pasado 10 de mayo, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.

El asesinato de Márquez ha desatado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad para las mujeres en Jalisco. La grabación del ataque, que se viralizó rápidamente, ha intensificado la presión social hacia las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha emitido información oficial sobre los avances en la investigación, mientras crece la exigencia ciudadana para dar con los responsables del feminicidio.

El crimen de Valeria Márquez vuelve a poner en el centro del debate la creciente violencia de género en México y la impunidad que la rodea, incluso en zonas urbanas como Zapopan, donde las mujeres ya no se sienten seguras ni siquiera en sus propios negocios.

Quién era Valeria Márquez

Valeria Márquez era una joven mexicana de 23 años, oriunda de Guadalajara, Jalisco, en México. A su corta edad, comenzó a crear contenido de belleza, viajes y estilo de vida en sus redes sociales, como TikTok e Instagram.

Pronto adquirió una gran cantidad de seguidores en ambas cuentas, por lo que decidió abrir su propio salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. Allí, ofrecía los servicios de uñas, pestañas y peluquería para todo público

Sin embargo, fue este recinto el que se convirtió en la escena de su muerte: el 13 de mayo de 2025, mientras hacía una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, un sujeto ingresó al salón con el rostro tapado y le preguntó si ella era Valeria.

Al responder que sí, el criminal utilizó su arma y le disparó tres veces, provocando su muerte.

Minutos antes, la influencer había relatado que le estaban llegando regalos extraños y que una amiga suya le había preguntado si podía hacerle llegar una "entrega" a su salón. En ese momento, contó que se trataba de un paquete "costoso" y que ella, personalmente, debía recibirlo.

"A lo mejor me iban a matar... ¿Me iban a levantar o qué? Me quedé preocupada", decía Márquez en el en vivo. Se la notaba nerviosa, pero decidió seguir actuando con normalidad para sus seguidores.

Pero momentos más tarde, mientras seguía transmitiendo en vivo desde su celular, la joven recibió a otro supuesto "delivery". En ese instante, silenció la transmisión y fue atacada a tiros.

La cuenta de TikTok de Márquez fue eliminada, y solo permanece activa la de Instagram.

La investigación del asesinato de Valeria Márquez

Ante el brutal crimen, la Fiscalía de Jalisco entregó información escueta: la investigación está realizándose bajo el protocolo de feminicidio, pero no entregó más detalles.

Sin embargo, a partir de los dichos de Valeria Márquez en su live de TikTok, miles de sus seguidores han apuntado a su amiga —y también influencer— que le envió un paquete en ese momento: Vivian de la Torre.

Pero la joven negó haber participado en el asesinato. Contrario a ello, utilizó su cuenta para despedirse de su amiga: "Mi werita preciosa, te amaré por siempre mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo mi Barbie".

Otro sospechoso es su exnovio, dado que la influencer lo había denunciado públicamente días antes de su muerte.

"Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘ex’. Y lo hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad", escribió Márquez en una historia de Instagram, donde compartió también una conversación en tono amenazante.

El hombre le decía frases como: "No conoces mis peores lados y no los quiero ir demostrando", "me haces hacer cosas que no quiero" y "para que aprendas a hacerme caso".