No llegan las bolsas del CLAP‚ en espera de marzo y abril Credito: Agencias

Las bolsas del CLAP son un complemento importante para completar la dieta básica de muchos venezolanos‚ aunque cada vez se reducen productos como el arroz y la harina de maíz dentro de la misma‚ pero aún así son una gran ayuda sobre todo en estos momentos en que un paquete de arroz pasó la barrera de los 100 Bs y un litro de aceite llegó a rozar entre los 300 y 400‚ dependiendo de la marca‚ pueden llegar a costar mucho más.

En estos momentos los precios suben cada día debido a la inestabilidad del bolivar frente al dólar‚ y los precios suben debido al alza del dólar‚ pero también se incrementan en dólares‚ lo que hace casi imposible hacer compras de los productos básicos‚ debido a eso muchos usuarios de este portal‚ se manifiestan y preguntan‚ ¿Qué ha pasado con las bolsas de marzo y abril? ¿Acaso la gente no come en algunos meses si y otros no? ¿Por qué tanto retraso? ¿Qué está pasando con el CLAP? Son preguntas lógicas ante tanto silencio de los entes correspondientes.

Y la preguntas que todos se hacen es que a lo mejor va a pasar como la bolsa que nunca se entregó en el mes de diciembre pasado‚ pero en este caso el retraso es ya de dos meses y quizás para tres.

Por eso‚ hacen un llamado a los entes competentes para que informen y digan cuando van a entregar estas bolsas correspondientes a estos meses, porque el hambre no espera...