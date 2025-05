Estados Unidos: Donald Trump afirma que "no descarta" el uso de la fuerza militar para controlar Groenlandia

El presidente ha expresado repetidamente la idea de expandirse a territorio autónomo dentro de Dinamarca, otro miembro de la OTAN.

4 de mayo de 2025.-Desde que consideró el cargo, el presidente estadounidense ha expresado repetidamente la idea de una expansión estadounidense en Groenlandia, lo que ha provocado una condena generalizada y malestar tanto en la propia isla como en la comunidad diplomática internacional. Groenlandia se considera estratégicamente importante tanto para la defensa como para una futura fuente de riqueza mineral, informó El Guardian.com.

En una entrevista en el programa Meet The Press de la NBC el domingo, se le preguntó a Trump si descartaría el uso de la fuerza contra el territorio.

“No lo descarto. No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. No, no ahí. Necesitamos Groenlandia con urgencia. Groenlandia tiene una población muy pequeña, de la que nos ocuparemos, la valoraremos, y todo eso. Pero la necesitamos para la seguridad internacional”, dijo Trump.

El intercambio se produjo en el marco de una entrevista de amplio alcance tras los primeros 100 días de Trump en el cargo la semana pasada, y también se le preguntó sobre la idea de usar la fuerza militar contra Canadá, una idea antes impensable, pero ahora objeto de especulación ante las reiteradas afirmaciones de Trump de que le gustaría convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

“Es muy improbable. No lo veo con Canadá. Simplemente no lo veo, tengo que ser honesto”, dijo Trump.

Trump afirmó haber hablado con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, y confirmó que no habían hablado de integrar a su país a Estados Unidos.

Pero afirmó que podrían tratar el tema cuando Carney visite Washington D. C. "esta o la próxima semana". Carney, junto con cerca del 90 % de los canadienses, se opone a la idea de integrar Canadá a Estados Unidos. Sin embargo, Trump se mostró abierto a dialogar.

"Siempre hablaré de eso. ¿Saben por qué? Subvencionamos a Canadá con 200 000 millones de dólares al año", declaró Trump. "No necesitamos sus coches. De hecho, no queremos sus coches. No necesitamos su energía. Ni siquiera queremos su energía. Tenemos más que ellos. No queremos su madera. Tenemos madera de gran calidad. Solo tengo que liberarla de los lunáticos del medio ambiente".