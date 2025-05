Sala Social del TSJ decreta medida preventiva para el retorno seguro de la niña Maikelys Espinoza y declara procedente la patria potestad a favor de la madre

Este viernes la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó medida preventiva para el retorno seguro de la niña Maikelys Espinoza, quien se encuentra retenida ilegalmente sin su familia en los Estados Unidos; además declara procedente la patria potestad a la progenitora la ciudadana Yorely Escarleth Bernal Inciarte, quien se encuentra en Venezuela.

Explica la sentencia del TSJ que "en estricta sujeción a los distintos Tratados y Convenios suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, en atención al interés superior y la prioridad absoluta de la mencionada niña, así como garantizando el compromiso de esta República con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos se DECRETA medida preventiva a favor de la niña (...). consistente en la REUNIFACION FAMILIAR de la mencionada niña con su progenitora la ciudadana YORELY ESCARLETH BERNAL INCIARTE, quien se encuentra dentro del Territorio de la República Bolivariana de Venezuela".

En tanto allí, el TSJ otorgó a Bernal Inciarte la custodia de la infante "por ser dicha institución un atributo inherente a la titularidad y ejercicio de la patria potestad de la niña antes identificada" y a los fines de garantizar el debido proceso.

El máximo tribunal del país ordena también el retorno de manera inmediata de la niña, "de una manera segura y sana a la República Bolivariana de Venezuela". En sentencia 129 de este viernes el TSJ especifica se ordena notificar y remitir copia certificada al Ministerio Público, a los efectos de informarle sobre la presente decisión.

"Se ORDENA notificar y remitir copia certificada de la presente decisión a la Oficina de Relaciones Consulares adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y a recurrir a todos los mecanismo legales, políticos, diplomáticos y de acciones multilaterales, a fin que se respete la sagrada integridad de la familia venezolana y se cumplan las leyes internacionales para que la niña de autos retorne ilesa y a salvo a su seno familiar, garantizando su retorno seguro. Se ORDENA notificar a la Procuraduría General de la República, a los efectos de informarle sobre la presente decisión. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase con lo ordenado", se lee en la sentencia 120 de la Sala Social del TSJ este viernes 2 de mayo del año en curso.

Caso Maikelys Espinoza, de tan solo 2 años de edad

Desde hace varios meses, las autoridades venezolanas vienen alertando sobre los efectos de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada en Estados Unidos para justificar la separación de familias migrantes, incluidas numerosas de origen venezolano.



"El caso de Maikelys representa una grave violación a los derechos de la infancia", así lo ha denunciado el Estado venezolano.

Yorelys Bernal, madre de la niña dijo que ella se entregó el 14 de mayo de 2024 por la frontera del Paso Texas con Ciudad de Juárez en México. "Me entregué con mi hija de solamente un año y tres meses y con mi esposo Michael Alejandro. Estuve cinco días detenida esperando que me dejaran libre, luego unos oficiales me informaron que tenía que entregar a la niña porque tengo que ir a una corte. Yo le digo que no voy a entregar a mi hija porque no, porque no sé con quién la iba a dejar".



Relató que luego de esto, "nos esposaron los dos y nos llevaron al centro Process Center en el Paso, Texas. Ahí estuve detenida 10 meses sin una explicación solamente porque tenía tatuaje. Sin juicio, sin ni siquiera estar puesta a la orden de un tribunal ni acceso a un abogado", reclamó.

El Gobierno de Venezuela calificó esta acción de Washington como una "grave violación de los derechos humanos, las normas internacionales y, en particular, de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Carta de las Naciones Unidas" y anunció que recurrirá a todos los mecanismos legales, diplomáticos y multilaterales para garantizar la devolución inmediata de Maikelys a su país y su reunificación familiar.

Asimismo, exigió que se respeten sus derechos fundamentales, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, tales como, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, a la identidad y a vivir en familia, así como a la protección contra el abuso, explotación y la violencia.