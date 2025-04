Las "tácticas de engaños" que usa EEUU para expulsar inmigrantes a El Salvador, según Amnistía Internacional

El acuerdo opaco entre Estados Unidos y El Salvador para enviar de forma arbitraria a inmigrantes venezolanos y de otras nacionalidades al país centroamericano es violatorio de las leyes internacionales y debe detenerse de forma inmediata, condenó Amnistía Internacional.



El organismo de defensa de derechos humanos urgió a ambas naciones acabar con las "políticas de privación arbitraria de la libertad" de inmigrantes expulsados por el gobierno de Donald Trump.



En entrevista con Univision Noticias, Daniel Noroña, director de Trabajo de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional, urgió a ambos gobiernos a detener de forma inmediata la aplicación del acuerdo para expulsar inmigrantes a El Salvador.



"Exigimos que se ponga fin a este acuerdo suscrito", dijo Noroña. "Estamos exigiendo que estas expulsiones deben detenerse porque no existen órdenes judiciales para que esta gente salga de Estados Unidos".



Noroña dijo que Estados Unidos debe abstenerse de llevar a cabo acuerdos con otros países distintos a El Salvador para enviar inmigrantes a sitios donde sus vidas corren peligro.



Para Noroña, las expulsiones de inmigrantes a El Salvador equivalen a una "transnacionalización de la represión" iniciada por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele con el fin de combatir a la Mara Salvatrucha o MS-13 tras establecer un "régimen de excepción".



"Básicamente es enviar a personas sin ningún debido proceso a un sistema autoritario y sin ninguna garantía de protección de derechos", declaró.



De acuerdo con el reporte emitido esta semana por el organismo, titulado "Desapariciones forzadas en el limbo: el costo humano de la cooperación represiva entre EEUU y El Salvador", el gobierno de Trump está prácticamente copiando el modelo represivo de Bukele para acabar con las pandillas.



"Esta práctica emula el modelo sobre el cual las autoridades salvadoreñas han cometido miles de violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción", dijo Noroña sobre el envío de inmigrantes a la brutal megacárcel Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).



Gobierno de Trump expulsa "sin pruebas" y con engaños a cientos de inmigrantes a megacárcel de El Salvador



Amnistía Internacional sostuvo en su reporte que documentó 261 casos de inmigrantes expulsados por Estados Unidos de forma "irregular y arbitraria



De acuerdo con Noroña, muchos de los casos documentados consistieron en expulsiones sustentadas en acusaciones sin pruebas de que las personas pertenecían a grupos criminales como MS-13 o la banda criminal venezolana Tren de Aragua (TdA).



"Nosotros lo que hemos visto es que no hay evidencias y las cortes y el gobierno, especialmente Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional), no ha proporcionado ningún tipo de evidencias en las que se indique que algunas de estas personas sean miembros de algún grupo del crimen organizado", dijo Noroña.



El activista sostuvo que, incluso si algunos de los expulsados por Estados Unidos pertenecieran a algún grupo criminal, esos individuos de cualquier forma deberían ser sometidos a un "debido proceso" que garantice sus derechos.



Sin embargo, dijo Noroña, hasta ahora Estados Unidos ha llevado a cabo las expulsiones de inmigrantes en la opacidad.



Las agencias migratorias encargadas de llevar a cabo las deportaciones, como la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), no ha divulgado datos sobre la cantidad exacta de inmigrantes trasladados al Cecot salvadoreño.



"Resulta particularmente preocupante que los relatos de las familias recalcan que las personas no tuvieron un procedimiento específico para la determinación de su supuesto vínculo con el TdA, no tuvieron tampoco recurso alguno para oponerse a esta vinculación", dice el informe del organismo.



En muchos de los casos, dijo Noroña, los inmigrantes están siendo expulsados por Estados Unidos sin informar a los defensores legales ni a los familiares de las personas trasladadas al Cecot del paradero y condición de los individuos.



"Frente a esta situación, Amnistía Internacional considera que estas personas se encuentran en condición de desaparición forzada, considerada un crimen de derecho internacional, y frente a la cual distintos tratados internacionales exigen se proteja a todas las personas, sin discriminación", advirtió el organismo en su reporte.



Noroña reiteró que Estados Unidos está incurriendo en "tácticas de engaños" al expulsar a los inmigrantes acusados sin sustento de estar vinculados al crimen.