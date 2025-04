Uno de los casos más terribles que viven actualmente varias familias venezolanas es la deportación de 237 jóvenes‚ quienes fueron llevados bajo engaños a una megacárcel‚ en horas de la madrugada del 16 de marzo a la república de El Salvador. A ellos les habían informado al ser detenidos que iban a ser deportados a Venezuela‚ y de manera silenciosa‚ fueron enviados al país centroamericano.

Hoy les presentamos este dramático testimonio de la familia Martínez Borrego‚ quienes se sienten como los tristes protagonistas de una historia que nunca pensaron vivir‚ su único hijo‚ Tito Alejandro Martínez también fue secuestrado, dentro de este grupo y llevado bajo una falsa acusación de ser miembro del "Tren de Aragua" hasta El Salvador. Hoy se encuentran destrozados por la angustia y el dolor‚ ya no saben a donde acudir‚ y claman desde este medio que su hijo sea devuelto a sus brazos porque es un muchacho con principios‚ valores‚ trabajador‚ que nunca estuvo involucrado en ningún tipo de delito‚ sin antecedentes penales‚ con una hoja limpia de vida. Si algún error cometió Tito Alejandro fue, por un tema de moda‚ tatuarse el nombre de su hija y de su compañera de vida y algunos símbolos religiosos.

¿Qué pasó con Tito Alejandro?

Tito Alejandro Martínez Borrego de 25 años de edad‚ junto a su compañera Eucaris Elena Mijares González de 17 años‚ salieron de Colombia junto a su hija de apenas un mes de nacida‚ motivados por muchas historias de venezolanos que hablaban de llegar a EEUU a través de un asilo humanitario y así tener una mejor futuro debido a la situación económica que atraviesa Venezuela. Tito Alejandro quería obtener un buen empleo y una vivienda para su núcleo familiar y así se aventuró junto a Eucaris y su pequeña niña entre sus brazos a una larga travesía‚ recorriendo la peligrosa selva del Darien y varios países de Centroamérica y México. En el camino fueron objeto de robos‚ acoso‚ amenazas‚ hasta sobrevivir a la "Bestia"‚ "una red de ferrocarriles de carga que recorre 10 mil kilómetros desde México hasta Estados Unidos y adonde saltan a su lomo‚ durante su trayecto, cientos de inmigrantes‚ muchos de ellos han dejado la vida o quedado amputados de sus extremidades al tratar encaramarse en el también llamado "tren de la muerte" para alcanzar la quimera del "sueño americano".

Nos relata Eucaris que arribaron a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez‚ estado de Chiguagua el 7 de diciembre de 2023 y de allí entraron por la puerta número 36‚ a la otra ciudad de la frontera con México‚ El Paso‚ Texas. El Paso es la segunda ciudad más importante a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos‚ después de San Diego. Se encuentra justo frente a Ciudad Juárez‚ separadas por el Río Bravo y ambas forman un conurbano de dos millones y medio de habitantes.

Cuando llegaron a El Paso fueron inmediatamente separados‚ Tito Alejandro fue retenido por El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por diez días y Eucaris por ser menor de edad fue llevada con la niña a un albergue. Luego de ser liberado, con el compromiso de presentarse en la Corte cada cierto tiempo bajo aviso‚ Tito Alejandro se concentró en buscar y trabajar en diversos empleos para establecerse y lograr reunirse con Eucaris y su bebé. Realizó diversas labores‚ desde cosechador de nueces‚ obrero en una fábrica de colchones y de obrero en la construcción. Pudo ahorrar‚ rentar un apartamento y comprar un automóvil. Al fin pudieron reunirse‚ tener paz y vivir de forma tranquila‚ no salían mucho porque el dinero sólo les alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas‚ a aveces iban a comer juntos a algún restaurante de comida rápida y dar una vuelta. El 7 de febrero de este año‚ Tito Alejandro se despidió de Eucaris y de su niña para ir a su trabajo en la fábrica de colchones donde manejaba un montacargas. Al salir‚ luego de hacer un breve recorrido fue detenido por una patrulla por tener la placa del carro vencida, le dijeron‚ cuenta Eucaris‚ que lo iban a llevar a dar unas declaraciones, ese mismo día se lo llevaron a Montana‚ desde donde llamó a Eucaris y le dijo que lo iban a deportar a Venezuela‚ después no tuvo más noticias de él y comenzó a sospechar‚ sus sospechas terminaron cuando vio su nombre en la lista de los secuestrados y llevados escondidos a El Salvador.

Aquí en Cúa‚ la tierra que vio nacer a Tito Alejandro‚ sus padres al correr tantas noticias sobre los venezolanos secuestrados‚ presintieron la peor pesadilla‚ que su único hijo‚ con quien habían perdido el contacto‚ podía estar entre esos jóvenes‚ entre muchachos humildes‚ como él‚ con sueños‚ ilusiones‚ que con la única visa que contaban‚ eran sus sueños. Ellos como buenos padres‚ luego de despertar del shock‚ al encontrar el nombre de su hijo en el listado que se publicó a través de los medios, se han dedicado a ir a muchas instancias para ver cómo pueden resolver esta situación‚ y se han unido con otros padres tan desesperados como ellos‚ tratando de buscar como resolver este acto tan absurdo‚ una acción descabellada de Donald Trump‚ donde sacrifica a 237 jóvenes para justificar su lema de campaña antiinmigrantes‚ que en su mayoría‚ por no decir el cien por ciento‚ son inocentes‚ como Tito Alejandro que no tiene antecedentes penales‚ nunca estuvo preso ni envuelto en ningún acto irregular porque siempre trabajó al lado y bajo la dirección de su padre. Hoy Trump vocifera y los condena a través de los medios‚ creando una matriz de opinión que satisfaga a su amplio espectro de blancos republicanos‚ una matriz de opinión adversa‚ aplastante‚ sin derecho a ninguna defensa‚ donde sólo su verbo imperial vale‚ sin investigaciones‚ sin juicios‚ ni derecho a ningún tipo de defensa‚ un castigo a cientos de familias venezolanas.

¿Acaso los tatuajes son prueba de culpabilidad?

Como millones de chicos en el mundo‚ siguiendo una moda‚ Tito Alejandro cuando tuvo los recursos, se tatuó en Texas‚ siguiendo la moda de sus ídolos‚ Messi y Neymar que tienen los brazos cubiertos por imágenes con distintas simbologías: imágenes de sus hijos, coronas (él rey, ella reina), relojes, flores y frases religiosas, entre otros. También artistas como como Ed Sheran tiene más de 100 tatuajes en su cuerpo, así mismo, los cantantes republicanos‚ Nicky Jam‚ Annuel AA‚ Kid Rock y Kanye West están cubiertos de tatuajes. Los tatuajes se han convertido en un símbolo más de moda y estética que otra cosa. Son alegorías de poder‚ de religión‚ astrología‚ amor‚ donde corazones se entrecruzan con calaveras‚ cruces con ángeles de la muerte‚ nombres con relojes‚ coronas con Goku‚ ojos de Horus junto a la cara de Jesucristo. Toda una cultura de la moda urbana que alcanza también a jóvenes de bajos recursos‚ no obstante‚ ahí está la diferencia‚ el detalle‚ un joven tatuado es estigmatizado y criminalizado‚ es un objetivo de odio racial‚ mientras que un estadounidense‚ si es blanco y con poder económico‚ jamas sería arrestado aunque lleve el tatuaje de Satanás en todo su cuerpo. Esa es la percepción racista de Donald Trump y de su gabinete‚ hacer una limpieza de inmigrantes latinos‚ en este caso de venezolanos, que como única evidencia de culpa es tener tatuajes en sus cuerpos.

En este video veremos el testimonio de su compañera‚ sus padres‚ su abuela‚ su tía‚ una parte de su familia que solicita la libertad de Tito Alejandro y de todos los jóvenes secuestrados por Donald Trump y Nayib Bukele. Seres humanos que tienen nombre‚ identidad‚ familia‚ no son parias‚ no son criminales‚ tienen gente que los quiere‚ defiende‚ que sufren sus calvarios‚ que no duermen porque no saben en qué condiciones están‚ en la mala alimentación que reciben‚ en las camas de cemento sin cobijas‚ sin libros‚ ni medio alguno de comunicación‚ desconocen si los han reunido con verdaderos criminales. Ni los peores asesinos de EEUU reciben estos maltratos‚ esta tortura sicológica y física de aislamiento‚ al menos ellos reciben juicios‚ los investigan‚ tienen derechos aunque hayan realizado los peores crímenes. Los venezolanos secuestrados no merecen estar desterrados‚ sin cargos‚ sólo por la ocurrencia y parecer de un presidente que lo dictaminó así porque si‚ sin causa justificada, por simple voluntad o capricho‚ donde se les han violado todos sus derechos humanos.

Muchos jóvenes venezolanos como Tito Alejandro están siendo estigmatizados‚ estereotipados; su culpa‚ seguir un sueño‚ el famoso "American dream" y luego de luchar‚ después de casi recorrer un continente‚ sus sueños se han convertido en sus peores pesadillas. Fueron usados como seres desechables por unos supuestos líderes políticos que basados en su procedencia étnica los lanzaron al destierro‚ al infierno de sus propios tatuajes. Esos seres encorbatados que juegan a ser los amos del mundo‚ esos seres los mancillaron y crearon matrices adversas‚ y los llaman "monstruos". Su familia lleva en camisetas y afiches la leyenda: "Hay más inocentes con tatuajes que culpables con corbata"‚ porque fueron esos tatuajes de muchachos humildes la evidencia de su culpabilidad‚ el único crimen‚ seguir la moda‚ estar en tendencia.

Su familia hace un llamado para que reconsideren‚ que investiguen y que le den libertad a su hijo y que lo regresen a su país natal‚ Venezuela.

...El actual Hombre Corbata, cercado por las camisetas y los vaqueros del nuevo Hombre Sport, ahora roba sin pudor porque sabe que le queda poco tiempo. El Hombre Corbata de hoy no devuelve el cambio de los teléfonos públicos. Sus bancos cobran comisiones que no tienen motivo. Sus países propician guerras absurdas y se jactan de ello. Y no hacen nada por disimular su maldad, por disfrazarla.

Saben que les queda, como mucho, diez o doce años de robar y de mentir. La decadencia del Hombre Corbata es un hecho conocido por todos, olfateado y sospechado.

El hombre con corbata está muriendo ahogado, y mientras muere da muy torpes manotazos y nos roba monedas de cincuenta centavos o céntimos. Engaña a los adolescentes con el valor de un mensaje de teléfono. Sonríe con sonrisa helada en las televisiones mientras su corbata brilla. Su disfraz perezoso y antiguo, sin embargo, muestra todas las hilachas de los tiempos.

El Hombre Corbata da lastimeros manotazos, estira la mano con gracia, pero no para salvarse. El hombre con corbata es tan obcecado que manotea el aire con el afán de conseguir una corbata nueva, un poco más cara que la que ya tiene, antes de morir. Esto es lo mejor que está ocurriendo en los tiempos en que vivimos.

El castigo es poético, milimétrico y ejemplar.

(Extracto de La decadencia del Hombre Corbata)

Hernán Casciari

Argentina‚ 7 agosto, 2007