Lunes, 03 de marzo de 2025.-



Donald Trump ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras un nuevo mensaje en TRUTH Social, donde reafirmó su postura sobre el conflicto en Ucrania. El presidente de EEUU destacó que, a diferencia de otros mandatarios, él fue el único que no cedió ni un centímetro de territorio ucraniano a Rusia.



La Unión Europea ha anunciado que tomará medidas concretas para impulsar el financiamiento de la defensa, en un contexto marcado por las tensiones entre Europa y Estados Unidos sobre el apoyo a Ucrania. Esta semana, los 27 líderes europeos se han reunido en Bruselas para abordar cuestiones clave sobre defensa y respaldo a Ucrania, tras momentos tensos en las relaciones transatlánticas. La reunión se ha producido después de las críticas de Estados Unidos hacia Europa y el enfrentamiento público entre Trump y Zelensky. Además, la UE ha reafirmado su compromiso con el apoyo a Ucrania para evitar agresiones adicionales por parte de Putin.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado este lunes que el conflicto entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, demuestra que el presidente ucraniano no busca la paz. Según Peskov, el régimen de Kiev y Zelensky no desean la paz, sino que prefieren que la guerra siga, por lo que los esfuerzos de Washington y la disposición de Moscú no serán suficientes en esta situación.





