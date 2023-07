Táchira: producción cafetalera se ve afectada por contrabando denunció Freddy Bernal

Freddy Bernal

8 de julio de 2023.- “Hago un llamado a los comerciantes de todo el estado Táchira a que no compren café de contrabando porque hace daño al consumidor, productor, genera un impacto negativo a la industria nacional y está violando la ley, al contribuir y fomentar un tipo de acción ilegal de este rubro”, así lo manifestó el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.



Sostuvo que los productores de café del Táchira están afectados en su dinámica económica de producción debido a que, desde el país vecino, Colombia, “vía contrabando” están ingresando a Venezuela el producto.



Manifestó que hace algunos días se reunió con los productores del campo y representantes de las torrefactoras, donde concluyeron que está impactando de manera negativa en el mercado la entrada del café por la frontera de forma ilegal, sobre todo si es de mala calidad, en este caso se refirió al café de marca “Aroma” y “Sello Rojo”, aseguró que el producto es hecho con pasilla, lo que es perjudicial para la salud.



“El comerciante que compra estas marcas es engañado, al igual al comprar se desarrolla una competencia desleal debido a que lo venden muy barato, y no debe ser, porque los productores tachirenses hacen un gran esfuerzo de producir el mejor café de toda Venezuela”, enfatizó.



Entre tanto, dijo que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha comenzado a supervisar e incautar ese café de marca colombiana en los diversos comercios, en apoyo a la institución en la lucha contra el contrabando.



“Hasta el momento la Sundee está incautando la mercancía. Exhorto a los comerciantes a no comprar café de Colombia debido a que corre el riesgo de perder la mercancía. Me resteo con los productores, representantes de las torrefactoras y apuesto al éxito de lograr colocar en el sitial que tenía hace cien años el café del Táchira”, puntualizó sobre el tema.