El Kremlin comenta el futuro de proyectos petroleros rusos en Venezuela

Rusia discutirá la situación de los proyectos petroleros rusos en Venezuela con la parte estadounidense, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Sin duda, utilizaremos los canales de comunicación disponibles con los estadounidenses para aclarar esta situación. Efectivamente, tenemos inversiones en Venezuela, proyectos a largo plazo, el interés de nuestros socios venezolanos y nuestro propio interés", afirmó el vocero a medios.

En una reciente entrevista con RT, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, manifestó que tras los últimos acontecimientos en Venezuela se está intentando expulsar a las compañías rusas del territorio del país bolivariano.

Tras la intervención militar en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos de su Administración se han arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana por tiempo "indefinido", tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.