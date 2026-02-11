Fuerza juvenil en Sucre marcha por la liberación de la pareja presidencial

Este 07 de febrero, en el estado Sucre, se llevó a cabo una gran marcha de la juventud, por la liberación del Presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente Cilia Flores y en respaldo a la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez. El evento dió inició en la emblemática Iglesia Virgen del Valle de la ciudad de Cumaná, donde los participantes se congregaron para manifestar su compromiso con el futuro del país.

Es importante mencionar, que la juventud contó con el apoyo indispensable de Jhoanna Carrillo Miembro de la Dirección Nacional, enlace para el estado Sucre y gobernadora, alcalde del municipio Sucre Pedro Figueroa, y demás alcaldes que conforman los 15 municipios del estado Sucre, también se contó con el acompañamiento de Diputados de la Asamblea Nacional y Miembros de la Dirección Nacional de la Juventud como; Francilvys Martínez, Eirimar Malave, Jocsen Alvarado y Yosneisy Paredes. Todos estos líderes no solo se unieron a la marcha, sino que también brindaron su respaldo incondicional a las demandas de los jóvenes, demostrando así su lealtad y compromiso revolucionario.

Finalmente, esta movilización se convierte en un claro ejemplo de cómo la unión entre generaciones puede fortalecer la lucha por la justicia social y la libertad. El compromiso mostrado hoy es una promesa de que la juventud seguirá alzando su voz, impulsando el cambio y construyendo un país en el que todos puedan prosperar.