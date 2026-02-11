(VIDEO): Rotura de tubería matriz deja un muerto y varios heridos en Miranda

La explosión de una tubería matriz en el sector 3 del casco central de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, provocó la muerte de un adulto mayor y dejó cinco heridos este 10 de febrero.

El estallido en la calle México con Miranda inundó al menos 50 viviendas, registrándose la pérdida total de cinco de ellas tras la fuerza del impacto del agua.

Los residentes del sector denunciaron que esta tubería, encargada de surtir a Miranda y Caracas, sufre su cuarta rotura importante en la historia reciente de la comunidad.

Los vecinos exigieron una solución definitiva, recordando incidentes similares ocurridos el 20 de agosto de 1998 y otro más reciente durante el año 2023, reseñó El Pitazo.

Muchas familias de la zona aseguraron que aún esperan por la ayuda gubernamental prometida tras los siniestros pasados, por lo que demandan acciones inmediatas.

«Es urgente que las atiendan de verdad. Ya hubo un muerto y cuatro niños casi mueren si no ayudamos a sacarlos de esas viviendas», alertó un habitante del lugar.

El vecino interpeló directamente al mandatario local al cuestionar: «¿Qué hubiese pasado si los niños estuvieran jugando en la calle?, una desgracia. No queremos más política sino soluciones».

El alcalde del municipio Independencia, Rayner Pulido, informó que "la situación de emergencia puso en riesgo a 300 familias" que residen en las cercanías del siniestro.

Personal de la alcaldía, la gobernación de Miranda e Hidrocapital trabajaron en el sitio para intentar reparar la grave avería y asistir a los damnificados.

Pulido anunció la suspensión definitiva de las fiestas carnestolendas en el municipio para redirigir esos recursos económicos a la atención de la contingencia.