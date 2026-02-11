Canciller Gil: "En Venezuela no tenemos misiles ni portaviones, pero tenemos la razón"

El diplomático venezolano intervino en el Encuentro de Movimientos Sociales del Mundo organizado por el Instituto Simón Bolívar para conmemorar los 12 años de la declaratoria

"No tenemos misiles, no tenemos submarinos nucleares, no portaaviones, no tenemos aviones de última tecnología, no tenemos bombas que destruyen; pero tenemos la razón, porque tenemos los argumentos, tenemos la historia y tenemos configurado en nuestro ADN los principios de soberanía y libertad", aseveró este martes el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

El también canciller participó en el Encuentro de Movimientos Sociales del Mundo organizado por el Instituto Simón Bolívar para conmemorar los 12 años de la declaratoria por parte de la Celac de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El diplomático calificó la agresión militar perpetrada por Estados Unidos, el pasado 3 de enero contra Venezuela, como "la peor mancha que haya conocido este territorio, el punto oscuro más lamentable que hayamos vivido desde que la región se declara Zona de Paz, vimos el ataque que ninguna capital de Suramérica había vivido desde nuestra Independencia".

En ese sentido, apuntó que "defender la Zona de Paz implica organización y crear una ruta hacia un destino y una victoria concreta, que este punto oscuro lo convirtamos en un punto de enseñanza, de aprendizaje y de impulso hacia la consolidación de nuestra Independencia".

Finalmente, afirmó que los movimientos sociales del mundo "nos sentimos orgullosos de que el destino nos haya puesto a vivir en esta época, precisamente para demostrar de qué estamos hechos, de la sangre de libertadores y libertadoras".