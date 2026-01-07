Fuerzas de seguridad de Venezuela detienen a periodistas de organizaciones de noticias extranjeras

Al menos 14 periodistas fueron detenidos en Venezuela el lunes mientras cubrían las consecuencias de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.

7 de enero de 2026.-El sindicato que representa a los trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela informó que todos los detenidos, excepto uno, trabajaban para organizaciones de noticias extranjeras y fueron liberados más tarde el lunes, mientras que un reportero fue deportado, informó BBC.(+)

Los medios de comunicación extranjeros han enfrentado restricciones desde hace tiempo en Venezuela, y muy pocos han recibido visas para trabajar en el país.

Su detención se produjo al tiempo que Delcy Rodríguez juramentaba como presidenta interina y poco después de que se declarara dispuesta a cooperar con la administración Trump, que ha afirmado que "gobernará" Venezuela.

El sindicato informó que los trabajadores de los medios fueron detenidos por las fuerzas de seguridad venezolanas en la Asamblea Nacional y sus alrededores, y en el barrio de Altamira, todos en la capital, Caracas.

Al menos dos de ellos fueron capturados por agentes de la agencia de contrainteligencia militar venezolana, mientras que otros fueron detenidos por el servicio de inteligencia venezolano.

Dijeron que les revisaron sus equipos, revisaron sus teléfonos y leyeron sus publicaciones y mensajes en redes sociales, añadió el comunicado del sindicato.

Un periodista colombiano y uno español también fueron detenidos en la frontera de Venezuela con Colombia, cerca de Cúcuta.

Los dos periodistas permanecieron incomunicados durante horas antes de ser liberados en Colombia, según el comunicado.

El sindicato calificó los incidentes de "alarmantes" y exigió la liberación de los 23 trabajadores de medios que permanecen detenidos en el país.

(+)Alice Cuddy, informando desde Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y Vanessa Buschschlüter, editora para América Latina de BBC News Online.