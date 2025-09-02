Venezuela respalda propuesta de China en Cumbre OCS sobre Iniciativa de Gobernanza Global

La República Bolivariana de Venezuela, en nombre del Pueblo y Gobierno venezolano, respalda la propuesta de la República Popular China sobre la Iniciativa de Gobernanza Global, presentada por el Presidente Xi Jinping en el marco de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebra en la ciudad de Tianjin.



A través de un comunicado publicado en el canal oficial Telegram del canciller Yván Gil, destaca que «este nuevo proyecto internacional se enlaza con las tres iniciativas previamente planteadas por China, Desarrollo Global, Civilización Global y Seguridad Global, que apuntan a la construcción de una Comunidad de Destino Compartido para la Humanidad, en plena correspondencia con la Diplomacia Bolivariana de Paz y la visión de equilibrio universal».







Agrega el texto que «Venezuela reafirma su apoyo a los principios que inspiran esta propuesta , tales como la igualdad soberana de los Estados, el respeto al derecho internacional , la práctica genuina del multilateralismo, y un enfoque centrado en el bienestar de los pueblos».



Resalta el texto oficial que «la importancia que esta iniciativa tiene para nuestra región, es fortalecer la Zona de Paz de América Latina y el Caribe, proclamada en 2014 , como espacio fundamental para consolidar la estabilidad, la cooperación y la integración regional».



Finalmente, Venezuela rechaza «toda forma de intervencionismo y medidas coercitivas unilaterales, y reitera su compromiso con la equidad, la justicia internacional y la construcción de un orden mundial más justo, solidario y pacífico».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 910 veces.