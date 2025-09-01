Venezuela rechaza intervencionismo ilegal e inmoral de la Cancillería de Noruega

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó este sábado su firme rechazo a la reciente declaración emitida por la Cancillería de Noruega, la cual, en abierta contradicción de su pueblo, se suma a la campaña de agresiones contra la soberanía venezolana.

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, expresó que la Cancillería de Noruega se presta “de manera vulgar y extravagante a atacar la democracia venezolana con argumentos forzados y manipulados, asumiéndose como jueces en la arena internacional”.

Asimismo, el ministro denunció que estas declaraciones constituyen un intento silencioso de justificar la agresión militar por parte del imperio norteamericano con argumentos absolutamente cobardes.

Venezuela agradece respaldo de Rusia ante despliegue militar de EEUU en el Caribe

“Venezuela rechaza el intervencionismo ilegal e inmoral de la cancillería noruega en la vida interna de una democracia fuerte y participativa como la nuestra, y denuncia el intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes”, reseña la publicación.

El Gobierno Bolivariano ha reiterado su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la paz regional, al rechazar las amenazas imperiales que pretenden desestabilizar la patria.

