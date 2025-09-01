En el marco de las actividades conmemorativas por el 80º aniversario de la victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, expresó el compromiso del país con la construcción de un orden internacional más justo y equilibrado.

Desde la capital china, Rodríguez expresó: "Nos encontramos en Beijing, bella capital de la República Popular China, en representación del presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela, para participar en los actos del 80º Aniversario de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino Contra la Agresión Japonesa. Avanzamos en el fortalecimiento de un nuevo mundo multipolar y sin agresiones".

La presencia de Jorge Rodríguez en Beijing subraya el alineamiento estratégico entre Venezuela y China, en un momento en que ambos países promueven la consolidación de un mundo multipolar, basado en el respeto a la soberanía, la cooperación Sur-Sur y la no injerencia. La frase "fortalecimiento de un nuevo mundo multipolar y sin agresiones" alude a una visión compartida que busca contrarrestar las dinámicas unilaterales y hegemónicas que han marcado la política internacional en décadas recientes.

Este gesto diplomático también reafirma el papel de Venezuela como aliado de China en foros multilaterales y como defensor de un orden internacional más inclusivo, donde las naciones del Sur Global tengan voz y protagonismo.

La Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1931–1945) fue el principal frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y representó una lucha prolongada y sangrienta contra el expansionismo militar japonés. China sufrió más de 35 millones de bajas entre civiles y militares, y pérdidas económicas que superaron los 600 mil millones de dólares. La victoria china no solo marcó el fin de una era de ocupación, sino que también consolidó su papel como actor clave en la derrota del fascismo global.

En 2025, China conmemora este aniversario con un extenso programa de actos, incluyendo desfiles militares, homenajes a veteranos, campañas educativas y actividades diplomáticas. El lema oficial del evento es "Recordar la historia, honrar a los mártires, apreciar la paz y crear el futuro", reflejando el deseo de preservar la memoria histórica y reafirmar el compromiso con la paz mundial.





