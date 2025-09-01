Venezuela está en la lista: Ecuador exigirá Visa de Transeúnte a partir de este 01 de septiembre

01-09-25.-El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador informó que a partir de 1 de septiembre de 2025, la nación suramericana exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte.

Según el comunicado publicado en sus redes sociales, esta medida cumple con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Es importante puntualizar que Venezuela está en el listado de los países que deberán solicitar la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte.

Otros países que integran el listado son: Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo y República Popular Democrática de Corea.

Igualmente, se encuentran Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y República Popular China.

El precio total del trámite es de US$ 80: US$ 50 cuesta el formulario de solicitud y US$ 30 vale la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte.

Para poder hacer la petición, los interesados deberán ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.