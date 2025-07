"Sin enfermeras no hay salud": Gremio de enfermería denuncia persecución y reitera que seguirá luchando por mejores salarios

30-07-25.-Naucela Gudiño muestra la fotografía que guarda en su teléfono celular: tenía 17 años de edad y comenzaba su formación como enfermera en la Maternidad Concepción Palacios.



-¿Se arrepiente de ser enfermera?



-Nooooo. Nunca. Como dicen muchos: si naciera otra vez, volvería a ser enfermera. Todo lo que tengo: conocimiento, bienes, hijos, todo lo que tengo, mis amigos, mi organización gremial… Todo lo que tengo, se lo debo a la enfermería.



Pero el salario no compensa los desvelos. «Una enfermera de nivel universitario, según el tabulador, gana 246 bolívares al mes. Eso se va ajustando según las convenciones colectivas», aclara. «Pero no llegamos ni a 200 bolívares quincenales. La que cobra más, cobra 400 bolívares».



Gudiño, dirigente del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, acudió este martes 29 de julio a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en la avenida Urdaneta, para denunciar lo que han descrito como persecución contra el gremio. «Al defensor del Pueblo le exigimos que intervenga en la defensa de los derechos de las colegas que se encuentran privadas de libertad, como Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermería del estado Barinas, y la lienciada Maritza Moreno, presidenta de Colegio de Enfermería de Caroní (BOlívar), que está perseguida y se encuentra resguardada», detalló.



Ella afirma que el gremio es hostigado «porque hace pública la voz de protesta con la que se le exige a las autoridades del Estado, al ejecutivo nacional, las mejoras salariales, las mejoras sociales y las mejoras laborales de las enfermeras».



Por eso, estima que el defensor del Pueblo pueden interceder por la defensa de los derechos humanos. «Exigimos que se respete el debido proceso, porque no han cometido ningún delito. El ‘crimen’ que nosotras cometemos es levantar la protesta por los problemas que sufren nuestros hospitales». Asegura que, cuando se quejan en los centros asistenciales, pueden ser amenazadas con la apertura de procesos administrativos.



«Todas estas denuncias son las que causan la persecución de los organismos del Eetado, de los organismos de seguridad, porque se ha criminalizado la protesta y mucha gente tiene miedo de hablar».



Evelia Durán, profesional de la enfermería ya jubilada, remarca que las enfermeras son clave para los equipos de salud pública. «Somos el baluarte de la atención al usuario. Los médicos medican, diagnostican, salen, se van. Le toca a la enfermería gerenciar el ciudado humano», subraya. «El profesional de la enfermería es el que debe estar pendiente de todo lo que se le hace al paciente, y muchas veces el usuario no valora eso; la sociedad, tampoco lo valora».



-¿Y cuando se enferman?



-Ajaaaaaa- replica Mercedes Lares, dirigente de enfermería.



-Los profesionales de la enfermería estamos durante el embarazo, después del embarazo, cuando nacen, para los recién nacidos, adolescentes, adulto- agrega Durán.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 469 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/economia/laboral/sin-enfermeras-no-hay-salud-gremio-de-enfermeria-denuncia-persecucion-y-reitera-que-seguira-luchando-por-mejores-salarios/)