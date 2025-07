(VIDEO) Organizaciones sindicales venezolanas proponen pacto o acuerdo para luchar unidas por salario y contratos colectivos

19-07-25.-Más de 20 organizaciones debatieron este sábado 12 de julio para avanzar en un plan unificado por encima de diferencias políticas e ideológicas. El próximo paso será presentar el planteamiento a las centrales sindicales y a organizaciones como la Red Sindical VenezolanaCuando el dirigente sindical Orlando Ruz dijo este sábado 12 de julio que se debía hablar claramente sobre el Pacto de Punto Fijo y los 40 años de democracia representativa porque lo que vino después no ha sido lo mejor, más de uno de los asistentes a la asamblea metropolitana de trabajadoras y trabajadores dio un respingo. Porque aunque seguramente todos coinciden en que el presente no es para celebrarlo con rosas, es probable que los comunistas piensen que los años 1960, los de lucha armada, marcaron con sangre el acta de nacimiento de ese proceso político que terminó en 1998.Sin embargo, no hubo rechiflas ni burlas. Después de todo, estaban en el Teatro Cantaclaro, en la histórica sede del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y el propósito del encuentro era enlazar la unidad de centrales sindicales y organizaciones, no profundizar las divisiones. Para nadie es un secreto que las personas y grupos que se sentaron a debatir este sábado se han enfrentado en el pasado por partidos y líderes, pero ahora se trata -como lo subrayó Dick Guanique, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)- de construir una ruta unitaria para conseguir salario, contratos colectivos y alcanzar otras reivindicaciones.La asamblea, convocada por la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha (CM-TL) y el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNC-TL), tenía como punto de partida un documento en el que se invitaba a un pacto o acuerdo. «Para alcanzarlo, se requiere de mucha persuasión, tolerancia, respeto, flexibilidad. Las diferencias, denuncias, críticas y pugnas internas que hasta ahora hemos tenido deben ser procesadas y canalizadas para que no obstruyan el avance del proceso unitario. La situación que vivimos reclama una mayor madurez política, una unidad más estrecha y el mayor esfuerzo por fortalecer el movimiento sindical y obtener victorias concretas», recoge el papel de trabajo.Pedro Eusse, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), explicó que se trata de iniciar la construcción de un consenso por la unidad sindical, gremial, laboral más amplia posible, «que tenga como centro la lucha por el rescate del salario y las pensiones, y de otros derechos laborales». Eusse apuntó que se quiere llevar las discusiones «en todos los estados del país, y trabajar por un encuentro nacional», y aclaró que no es una propuesta ya masticada, sino un papel en construcción.Cinco minutos que se hicieron cortosMás de 20 organizaciones se hicieron presentes. A Eusse le correspondió la moderación de la discusión, con el recordatorio -siempre amargo cuando se trata de contextos en los cuales la palabra sale a ejercitarse- de intervenciones de cinco minutos. En la mesa directiva lo acompañaron Ana Yánez, de la central Unete; y Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital.Pedro Arturo Moreno y Dick Guanique hicieron las exposiciones iniciales. «Caracas sigue siendo la región donde hay mayor ingreso, porque ahora es ingreso, no hay salario», comentó Moreno, antes de referirse a casos como Anzoátegui y Zulia. Los zulianos, por ejemplo, están por debajo del ingreso nacional, afirmó.«Tenemos la conciencia de que solos no podemos. Estamos frente a un proceso político en Venezuela que ha cercenado todos los derechos, que ha desconocido todas las leyes, pero nos la aplica a quienes levantamos la voz y exigimos que se respeten las leyes, se respeten los acuerdos, que se respete la Constitución», señaló Guanique. «Solos no podemos», reiteró, y por eso se trata de «buscar un entendimiento, un acuerdo, un pacto con los otros sectores sindicales que están en la lucha por los derechos de los trabajadores».El salario es la punta de lanza de la política económica del gobierno «que nos ha conducido al hambre y la miseria a los trabajadores», remarcó. «Si logramos un incremento salarial satisfactorio y que tenga incidencia en las vacaciones, en las utilidades, en las pensiones, en laa jubilaciones, en todo lo que está alrededor del salario, nosotros estaríamos dándoles una victoria a los trabajadores venezolanos», aseveró.Se está respetando la existencia y autonomía de las organizaciones sindicales, insistió Guanique, y sería histórico que las organizaciones sindicales y los movimientos de trabajadores y corrientes sindicales «logren ponerse de acuerdo saltando por las diferencias partidistas, saltando por las diferencias ideológicas, saltando por las diferencias organizativas para ser una fuerza que sea capaz de movilizar a todos los trabajadores venezolanos, levantar la esperanza».Emilio Lozada, dirigente de pensionados y jubilados, sugirió incluir las pensiones en la propuesta. Es decir, que «donde diga salario, se diga pensión». Carlos Pinto, por su parte, consideró que sin cambio político no habrá un mejor salario. Tomás Terán, de la CTV, precisó que esta central está de acuerdo con 80 % del documento. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, opinó que salario, democracia y libertad es «el mantra de un movimiento de trabajadores que entiende la realidad histórica que estamos viviendo».Tender puentes con la sociedad civil sugirió Fernando Aranguren, de la organización Hombres por la Equidad e Igualdad. También aseguró que nacional e internacionalmente se busca desaparecer las organizaciones para que los trabajadores no tengan relaciones entre sí.René Cedillo, de la Unión de Trabajadores Revolucionarios, defendió un acuerdo nacional, unitario, democrático, amplio y popular. Es, como alegó Cedillo, «un acuerdo de trabajadores, independientemente de su posición política, ideológica y religiosa», que ratifica un salario mínimo igual al costo de la canasta básica, exige la salarización de los bonos y la libertad sindical, demanda la liberación de todos los dirigentes sindicales y trabajadores presos por defender derechos y llama a constituir los comités de defensa de salario.El salario es «un instrumento estratégico» para demostrar la política de desregulación laboral y para «restablecer el sistema democrático y, por la vía del sistema democrático, salvar nuestro salario y los beneficios de todos los trabajadores», manifestó Raquel Figueroa, dirigente del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez.«Solos no podemos», sentenció Pedro García. «es ganancia cualquier persona, individualidad, organización» que quiera «aportar, ayudar».Mientras el debate subía y bajaba, en la parte de afuera del teatro se organizaba el almuerzo: sándwiches de jamón, queso y salsa rosada que nacieron de la «vaquita» entre los asistentes, y que fueron preparados por dos docentes (Ofelia Rivera e Islenis Pulido) y una enfermera (Naucela Gudiño). «Estamos apoyando el esfuerzo de los trabajadores para unificarse en defensa de los trabajadores», detalló Rivera. «Logramos entre todos esa ‘vaquita’ para poder estar aquí trabajando todo el día», describió Pulido. Es un mensaje para los trabajadores, remarcó Gudiño.«Con lo poco que tengamos entre todos podemos comer», refirió Rivera. «Hay que pensar en el porvenir, hay que pensar en nuestros hijos».La propuesta unitaria se presentará formalmente a la CTV, a la Central Sindical ASI, Codesa, Apucv, Fapuv y sindicatos de empleados universitarios, detalló Dick Guanique. «Vamos a presentarla, incluso, a la Red Sindical, que tenemos diferencias con ellos, pero necesitamos ponernos de acuerdo; no trabajar sobre las diferencias, sino sobre las coincidencias que podamos tener, y la mayor coincidencia es la defensa del salario».