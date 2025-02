Trabajadores contratados de Bauxilum Los Pijiguaos retoman protesta tras incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa

19-02-25.-Diecisiete trabajadores en condición de contratados de CVG Bauxilum Los Pijiguaos, en el municipio Cedeño, retomaron actividades de protesta el pasado 13 de febrero luego de que la compañía incumpliera con el acuerdo de renovar su contratación y mejorar sus beneficios laborales, según reseña el portal Correo Del Caroní.



“Vino un comisario del Sebin y conversamos de mutuo acuerdo de una tregua por dos semanas. Se comprometió a elevar la voz arriba y que le diéramos esa tregua a la empresa, eso fue desde el 1 de febrero hasta el 12. La empresa nos volvió a quedar mal. El acuerdo era que ellos se comprometían a darnos a nosotros un contrato de un año, en ese contrato íbamos a tener mejores beneficios que en los dos contratos pasados. En ese año, ellos se comprometían en que antes de que se acabara el año, ellos nos pasaban de temporal a fijo. Eso fue el único compromiso y no cumplieron. Se les venció el lapso de la tregua que les dimos de dos semanas y no cumplieron. Nos devolvimos a tomar la manifestación pacífica”, explicó un vocero de la manifestación que prefirió reservar su identidad.



Este grupo de manifestantes inició las jornadas de manifestación el pasado 09 de enero. ¿El motivo? Exigir que CVG Bauxilum, compañía para la cual han laborado bajo la figura de contratos anuales, cumpla con el compromiso al que llegaron durante el año 2021, de pasarlos a la nómina fija de la empresa.



Según el testimonio de los trabajadores, su relación laboral con Bauxilum inició durante el año 2021, cuando empezaron a trabajar sin remuneración económica bajo el compromiso de que debían “ganarse sus puestos fijos”, esto bajo la presidencia de Ernesto Rivero. Esta situación se extendió hasta mayo de 2023, cuando firmaron un primer contrato de trabajo a término en diciembre del mismo año. Para mayo de 2024 les renovaron el convenio con culminación en diciembre del 2024.



De cara al 2025, los trabajadores no habían sido llamados a renovar el acuerdo. Ante esta situación, exigen que se acaben los contratos por año y quedar fijos en la empresa, tal como aseguran les prometió la nueva directiva, encabezada por Ángel Jaramillo.



Para el 28 de enero, el alcalde del municipio Cedeño, Julio Cedeño, se acercó a la zona de protesta, específicamente, cerca de la comunidad El Potrero, vía El Jobal, para conversar con los trabajadores y solicitarles levantar la huelga.



En entrevista con este medio, los manifestantes calificaron de arrogantes los planteamientos del mandatario, con quien conversaron varias horas para luego acordar que Cedeño intervendría por ellos ante las autoridades de CVG Bauxilum, y les ayudaría a alcanzar un acuerdo satisfactorio. No obstante, el alcalde explicó que la decisión final estaba en manos de las autoridades de la estatal de la bauxita.



“Incumplieron con la tregua”



Ante una nueva irregularidad, los trabajadores conversaron nuevamente con Correo del Caroní y explicaron que ha habido amplia intervención de funcionarios militares, quienes se acercan e intentan disuadirlos para que dejen de protestar.



Asimismo, a pesar de haber conversado con el gerente de la compañía y el alcalde del municipio, fue un funcionario del Sebin quien les aseguró que si paraban la manifestación obtendrían una renovación de contrato y, antes de que culminara el año, serían personal fijo.



Sin embargo, luego de levantada la huelga, no han tenido más noticias de las autoridades de la empresa ni de las autoridades municipales.



Asimismo, durante las últimas horas de la manifestación, también fueron visitados por el defensor del pueblo de la localidad, quien también se comprometió a darles respuestas. Los trabajadores añadieron que también se les pidió empezar a acudir a unas capacitaciones laborales para poder obtener los cargos.



“Vinieron ayer el defensor del pueblo, el tren gerencial y comandantes de la Guardia Nacional insistiendo nuevamente a que vayamos a un curso donde tampoco nos garantizan nada. Es una capacitación según lo que nos dicen. Todo estuvo tranquilo, pero considero que si vino el defensor del pueblo, no debió traer haber traído al capitán de la guardia, al capitán del ejército ni al comandante de la policía. Si él es el defensor del pueblo, él vino aquí para velar por los derechos de nosotros”, acotó la fuente.



Queremos que nos den lo que nos merecemos



Para los trabajadores, el cumplimiento de acuerdos es sumamente importante, puesto que de esto depende el futuro de sus familias. A su vez, llevan al menos 4 años laborando para la estatal bajo la esperanza de una mejor fuente de ingresos.



“Hacemos un llamado al señor Ángel Jaramillo, presidente de CVG Bauxilum, que se nos dé respuesta a lo que la empresa se comprometió”, acotó uno de los huelguistas.

