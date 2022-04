Trabajadores activos y jubilados se plantean una sola agenda de luchas contra la política salarial del gobierno

Credito: CP

05-04-22.-Ya se han encontrado en las calles durante las protestas. Con el lema “salarios y pensiones indexados a la canasta básica” se concentrarán este miércoles o 6 de abril en las sedes del Ministerio del Trabajo



En el puente de Plaza Venezuela coincidieron, hace una semana, trabajadores activos y trabajadores jubilados. Comparten todos las mismas estrecheces, las mismas angustias mensuales. Esa coincidencia debe convertirse en una sola agenda común, explica Edgar Silva, coordinador nacional del comité de derechos humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad.



Debe ser “una sola fuerza nacional de trabajadores activos, pensionados y jubilados”, propuso Silva, que incluya también a quienes viven fuera del país. “Los que no son pensionados hoy van a ser pensionados en el futuro”.



“Creo que el 9 de marzo marcó una agenda de unidad. Salieron muchos sectores gremiales y sindicales que están fracturados, que están fraccionados, en recuperación de la memoria histórica, que son los adultos mayores”, detalla el dirigente en conversación con contrapunto.com. “Eso está llamando a una unidad nacional para enfrentar, no solamente la política de pensiones, sino también la política salarial del gobierno, que ha aniquilado el poder adquisitivo”.



Los ministros y funcionarios han sido tildados de negligentes, insensibles y hasta cobardes por los manifestantes que no han dejado de protestar en las calles para demandar un salario igual al costo de la canasta básica (más de 900 dólares al mes).



Lo que se plantea por parte del gobierno, a juicio de la dirigente sindical Deyanira Romero, dirigente de Sinatra-UCv, es “la nueva esclavitud del siglo XXI: sin salario, vengan a trabajar”. Exigen no menos de 600 dólares para un retorno a los puestos de trabajo, sujetos a la negociación.



Las tablas salariales de la Onapre, que afectan a toda la administración pública, son un nuevo elemento de reclamo que ha sido respaldado por organizaciones de jubilados y pensionados; así sucedió el pasado miércoles 30 de marzo, cuando la protesta de los gremios de la salud estuvo acompañada por el frente de jubilados que lidera Luis Cano.



Por lo pronto los jubilados y pensionados, al considerar que el IVSS optó por el silencio administrativo, ya anuncian nuevas movilizaciones; incluso, un vía crucis al calor de la Semana Santa, como lo adelantó Silva.

CP (https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/trabajadores-activos-y-jubilados-se-plantean-una-sola-agenda-de-luchas-contra-la-politica-salarial-del-gobierno/)