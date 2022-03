Despiden a 119 trabajadores en la empresa procesadora de alimentos Monaca en Bolívar

Credito: LID

18-03-22.-Por decisión de los directivos, ocho meses paralizada tiene la empresa Molinos Nacionales C.A., (Monaca), en Ciudad Bolívar, con la consecuencia de más de 100 trabajadores en la calle. Así lo denuncian representantes del Sindicato de Trabajadores de esta planta procesadora de maíz así como productora de pasta de arroz, aceite y avena.



De acuerdo con las declaraciones del dirigente sindical de Sintramaiz, Jean Carlos Díaz, desde el momento en que cesaron funciones de esta planta, la empresa dejó de honrar compromisos contractuales como el salario, seguro médico y funerario, entrega de cesta navideña, fiestas de fin de año, entrega de útiles escolares y el pago de las becas estudiantiles.



La decisión de la paralización de las labores por parte de los directivos de la empresa ha tenido como consecuencia el despido de los 119 trabajadores cuyos años de servicio van desde los 10 hasta los 29 años. El día martes 15 del mes en curso, Monaca decidió suspender a los trabajadores y mandarlos a sus casas sin salario, sin beneficios ni nada, denuncia el representante sindical.



Monaca tiene 11 plantas y 5 centros de distribución. La de Ciudad Bolívar es la única procesadora de alimento y productora de harina de maíz. Con su paralización, “estamos dejando de producir cinco mil bultos de harina diario, es decir estamos dejando de producir 120 mil bultos de harina mensual, una producción bastante significativa para la región, y de manera inescrupulosa estos señores han dejado de servir al pueblo”, denunció Díaz. Monaca pasó a la órbita del Estado en mayo de 2010 por decisión de Hugo Chávez.



"Es lamentable que Monaca diga que no tiene materia prima" declara el representante sindical. Los argumentos de la empresa para frenar operaciones es el poco flujo de caja que tiene para comprar materia prima, sin embargo, el representante sindical manifestó que en conversaciones con productores de Maturín, San Francisco de La Paragua y Valle de La Pascua se enteró que estos están dispuestos a seguir proveyendo a la empresa con materia como lo han hecho en oportunidades anteriores.



“Estamos en una situación compleja y difícil, hemos emprendido esta lucha a favor de nuestros puestos de trabajo”, comentó. Díaz recordó que no es la primera vez que los trabajadores de Monaca en Bolívar atraviesas una situación así. En 2017 la empresa quiso hacer algo parecido, pero ante los reclamos laborales, decidieron continuar.



“La única planta que está teniendo estos problemas ahorita es la de Ciudad Bolívar, ya interpusimos la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo y el Ministerio de Alimentación. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Monaca es también vicepresidente de la Federación Nacional Bolivariana de Alimentos, Cereales y Especies (Fenobace).



“El llamado también es para Luis Ignacio Mallorca, quién es el responsable de todos los trabajadores, Monaca no es solo aquí en Ciudad Bolívar, es a nivel nacional y la única que está paralizada en este momento es la de Ciudad bolívar, así que el clamor es para que los órganos del Estado con competencia en este asunto, por favor se aboquen por el bien de los trabajadores”, insistió.



El contrato está vencido desde 2012, "pero discutíamos contrato express cada tres meses para actualizar el salario y los beneficios sociales para que estuvieran acorde con la inflación en el país”, manifestó el representante sindical. Hizo hincapié en la urgencia de que los trabajadores recuperen los beneficios salarios y sociales para poder llevar el sustento a sus familias.



Es claro que la decisión del cierre de la empresa en Ciudad Bolívar parte de los representantes de esta corporación a nivel nacional. Buscan deshacerse de una empresa sin importarles de dejar a los trabajadores y a sus respectivas familias en la calle.



Monaca es parte de las empresas del Estado. El Gobierno de Maduro, a la par que viene aplicando paquetes antiobreros y pagando salarios de miseria, no le tiembla el pulso para llevar adelante estos crímenes laborales, mandando a la indigencia a todos estos trabajadores. A la lucha por salarios y pensiones igual a la canasta básica que se están llevando a cabo a nivel nacional, es fundamental que sea parte de los reclamos obreros contra los despidos. Basta que sea el pueblo trabajador el que siga pagando esta crisis.



*Con información de Prensa de Guayana y Termómetro nacional

LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Despiden-a-119-trabajadores-en-la-empresa-procesadora-de-alimentos-Monaca)