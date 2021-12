Trabajadores de CANTV protestaron en distintos puntos del país por contrato colectivo y salarios

Credito: LID

03-12-21.-Desde distintos lugares del país salieron a protestar los trabajadores y las trabajadoras de CANTV y Movilnet. En Carabobo, Lara, Falcón, Yaracuy, Monagas, Anzoátegui, Táchira, entre otros estados y ciudades del país como Caracas, hicieron sentir sus reclamos frente a los salarios de hambre, la inexistencia de un contrato colectivo y por el derecho a la atención médica. Maduro habla de "navidades felices" pero no habrá nada para festejar en las mesas de las familias trabajadoras.



Comenzó diciembre y los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras se están haciendo sentir frente a la miseria que implican los salarios, el incumplimiento de todos los derechos laborales, la anulación de las convenciones colectivas y no contar un sistema de salud. Mientras Maduro sigue con sus políticas antiobreras y beneficiando a los grandes empresarios el conjunto de la clase trabajadora del país sigue pasando hambre. Ese es el reclamo que a nivel nacional los trabajadores y las trabajadoras de CANTV como también de Movilnet pusieron en las calles este 1° de diciembre.



En Valencia, estado Carabobo, trabajadores activos y jubilados de la compañía nacional de telecomunicaciones protestaron exigiendo mejores condiciones laborales y discusión de la convención colectiva. Con pancarta en mano los trabajadores rechazaron los bajos salarios que no superan los 4 dólares para el personal activo y 2 dólares para los jubilados, monto inexistente incluso para adquirir cualquier producto de la canasta básica.



Igualmente denunciaban la inexistencia de un plan de salud. Así, uno de los voceros del sindicato, Ricardo José Armas, declaraba que es preocupante que los trabajadores activos y jubilados tengan un Plan Salud y no se cuente con él. “No es posible que tengamos un HCM y que no lo podamos usar en las clínicas por falta de acuerdos”, detalló Armas.



Exigen al ministro del Trabajo que cite a la empresa para que inicie la discusión del contrato colectivo que tiene tres años vencido. El representante sindical también reiteró que es vital para los más de mil 200 trabajadores que se discuta el acta convenio para mejorar los beneficios de estos padres de familia que han tenido que migrar a otros oficios para llevar el sustento a sus hogares.



En la Península de Paraguaná, estado Falcón, también los trabajadores tanto activos como jubilados se sumaron a la protesta nacional exigiendo mejoras salariales y la aprobación del contrato colectivo vencido desde hace tres años.



La secretaria general del sindicato de trabajadores de las telecomunicaciones en Paraguaná, Neveska Pérez, además reclamó el suministro oportuno de medicinas para los jubilados, el acato de reenganche del personal, la dotación de uniformes y que se garantice la atención primaria de salud.



Rechazó el pago de utilidades que recibieron los trabajadores: “Nos depositaron 5 meses de salarios que no llegan ni a 200 bolívares, lo cual no alcanza para comer una semana. Solicitamos una bonificación navideña de 500 dólares porque no hemos parado nuestras labores arriesgándonos en pandemia”, sentenció Pérez.



Por su parte, la presidenta de la Asociación de Jubilados, Migdalia Ruiz, denunció que por no gozar de un servicio médico digno, ayer falleció unos de los trabajadores jubilados. “Somos 67 jubilados y exigimos garantía de salud como le establece el contrato colectivo”, reclamó.



En Barquisimeto, estado Lara, también protestaron para exigir convención colectiva de trabajo que les prometieron en el período 2019- 2020. “Estamos exigiendo en parte al ministro de Trabajo José Ramón Rivero, a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Giménez, al presidente de Cantv Jesús Aldana y al Presidente de Movilnet, Anibal Briceño, que se sienten a discutir la convención colectiva con sus trabajadores, que el ministro convoque estas discusiones, ya que nuestro proyecto reposa en el ministerio”, denunció José Luis Pinto secretario de los trabajadores de Fetratel-Lara.



En San Felipe, estado Yaracuy, también protestaron en las afueras de la oficina central para exigir la cancelación de diversas deudas pendientes, dicen que es hora que se inicie la discusión del contrato colectivo.



El secretario general del sindicato de Cantv, Amado Domínguez, expresó que las discusiones de la convención colectiva están vencida desde hace 3 años, además que exigimos sueldos y salarios justos para todos los trabajadores, tanto activos como jubilados.



Es necesario que se le otorguen salarios dignos a todos los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones más grande e importante del país, se exige asimismo que se dignifique a todos los jubilados que después de haber prestado 30 o más años de servicios apenas cobran un salario mínimo.



