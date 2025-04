Maduro a Marco Rubio: “No te equivoques con Venezuela, el Esequibo es nuestro”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

02-04-25.-El presidente Nicolás Maduro volvió a arremeter contra el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien días atrás dijo que sería un “gran error” si Venezuela atacara militarmente a Guyana en medio de la disputa territorial por el Esequibo.



En su programa ‘Maduro Live de Repente’, el mandatario llamó al alto funcionario a “no equivocarse”.



“¿Por qué Marco Rubio se fue allá a Guyana y se le salía la baba, despotricando contra Venezuela? ¿Ustedes saben que dijo Marco Rubio? el padrote de la María Corina Machado, dijo que lo del Esequibo es un invento de Maduro para quitarle ese territorio al mar a la República cooperativa de Guyana”, precisó.



En ese sentido, llamó a los venezolanos a meditar si la disputa por el Esequibo es “un invento de Maduro o es herencia de Bolívar y Chávez. Ustedes dirán”.



Ante esa situación, reiteró que el Esequibo es “derecho de nuestro pueblo”.



“Marco Rubio, no te equivoques con Venezuela. Marco Rubio, ya te lo dijo el general el jefe Vladimir Padrino López y te lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: no te equivoques con Venezuela. Rubio, padrote de la María Corina Machado, no se equivoquen con los que amamos a este país”, puntualizó Maduro.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 640 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/04/01/maduro-lanza-nuevos-dardos-a-marco-rubio-no-te-equivoques-el-esequibo-es-nuestro/)