Elon Musk cambió el logo de Twitter por la imagen de su criptomoneda del perro de Dogecoin

04-04-23.-Este lunes 3 de abril los usuarios de Twitter han notificado un cambio en el logo de Twitter. El famoso logo del pájaro azul de la app por un perro. El conocido perro de Dogecoin. Lo que se preguntan los internautas es el porqué de este cambio de logo en la red social.“Alguien me explica por qué hay un perro en el sitio donde me debería de salir el icono de Twitter”, escribió un usuario.Este cambio le ha proporcionado a Dogecoin un aumento considerable del precio de la criptomoneda. En un pasado, Musk había dado apoyo a la criptomoneda, por lo que la opción de que sea una colaboración o un acuerdo amigable con esta no se acaba de descartar.No se sabe si Elon Musk está tratando de llevar a Twitter al siguiente nivel de cambios. Tras el debut de "Twitter Blue" y las cuentas verificadas este reciente 1 de abril.En este sentido, el diario New York Times dijo este viernes que se niega a pagar el nuevo Twitter Blue tras la reorganización del servicio de verificación anunciada en los últimos días por su propietario, Elon Musk, y que entró en vigor el 01 de abril.No es la primera vez que Twitter bajo la administración de Musk ha tanteado el tema de las criptomonedas. Una de sus últimas funciones fue la de agregar un buscador de precios de bitcoin y otras criptos, donde irónicamente no se encontraba la de Dogecoin.Musk incluso ha sido demandado por promocionar DOGE, luego de que un grupo de personas se quejara, señalando que la criptomoneda meme era en realidad una "estafa piramidal", diciendo también que había fomentado la "extorsión".Este cambio solamente es visible dentro de la página web de Twitter, donde de forma adicional podemos ver el logo también al momento de recargar la página. No se mostró en la aplicación para teléfonos inteligentes.Lo que sí es cierto es que ahora aparece el perroDoge que caracteriza a la criptomoneda.*Con información de agencias y RSS