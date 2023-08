Carabobo: protestan contra intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela en Valencia

PCV en Carabobo protestó en la calle

Valencia, 15-08-2023.- Miembros del Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela en Carabobo realizó este lunes una protesta pacífica, en la intersección de las avenidas Lara y Las Ferias de Valencia, para rechazar sentencia del TSJ mediante la cual de designó una junta directiva ad hoc, de ese partido.



Los comunistas estuvieron un rato enarbolando banderas de su partido y gritando consignas a favor de la defensa de los derechos ciudadanos.



Douglas Gómez, dirigente regional del PCV dijo que con esta decisión del máximo tribunal de la república, se consuma el plan asalto y usurpación de las siglas y tarjeta de esa organización política.



En su opinión la designada junta directiva está integrada por mercenarios al servicio de la cúpula del PSUV, los cuales no tienen cualidad jurídica para representar ni hablar en nombre de la militancia del PCV.



“Esta sentencia que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano, no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del gobierno-PSUV, que equivocadamente cree que con esta maniobra doblegará a los comunistas venezolanos”.



Señaló que el Comité Regional del PCV en Carabobo, como autoridad legítima, electa durante el XVI Congreso Nacional realizado en noviembre del 2022, seguirá en la calle impulsando las tareas de defensa de derecho a existir como partido comunista.



También seguirá luchando por el reagrupamiento de las fuerzas políticas, sociales, obreras, campesinas y populares para conquistar una salida revolucionaria a la crisis capitalista venezolana.



Aseguró que dentro de esa junta directiva, que calificó como espuria, aparece Sixto Rodríguez, quien al igual que el resto, carece de cualidad jurídica para representar a la militancia del PCV en Carabobo, pues desde el año 2014 abandonó y dejó de militar en las filas de esa organización, porque no fue ratificada su candidatura a integrar el Consejo Legislativo del Estado Carabobo.