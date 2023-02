Zulia: conversatorio sobre el Bicentenario de la Batalla Naval de Maracaibo se llevó a cabo en comunidad Añú

Conversatorio en comunidad Añú sobre la Batalla Naval de Maracaibo

27 de febrero de 2023.- Con una muy nutrida y representativa asistencia se llevó a cabo este primer conversatorio en la comunidad añú Santa Rosa de Maracaibo, en las instalaciones de la Base de Misiones “Indio Miguel”.



El organizador de la charla, Yldefonso Finol, planteó una metodología participativa que incluyó la formulación previa de preguntas por parte de las personas interesadas en el tema. Así se estructuró un amplio cuestionario que guio la exposición de Finol.



Estas fueron algunas de las cuestiones formuladas:



¿Cuánto duró la batalla? ¿De cuántas naves disponían las dos flotas en combate? ¿Cuánto personal y poder de fuego artillado se usó en la batalla? ¿Cuántas bajas sufrieron los bandos en pugna? ¿Ubicación exacta del combate? ¿Qué participación tuvieron los pescadores, indígenas y afrodescendientes? ¿Cuáles fueron los actores principales de esa Batalla? ¿Qué papel jugó la heroína Ana María Campos y en general las mujeres patriotas? ¿Puede ampliarnos más sobre Manuel Manrique? Padilla traicionó a Bolívar años después de la Batalla. ¿En qué consistió esa traición? ¿Sirvió el triunfo en la batalla naval del lago al fortalecimiento de la facción anti bolivariana? ¿Razones que llevaron a no valorar la importancia de la Batalla del Lago en la historiografía oficial? ¿Qué consecuencias habría traído una derrota de los patriotas?



Resumen del conversatorio



Este primer conversatorio se propone tratar los aspectos básicos del episodio del 24 de julio de 1823, según la lectura de los documentos originales relativos al combate, y de autores como Rafael María Baralt, Juan Besson, Vicente Lecuna, Manuel Perozo, Vinicio Nava Urribarí, Adolfo Romero Luengo, Bernardo Jurado Toro, Antonio Eljuri Yunez, Francisco Alejandro Vargas, José Gregorio Maita Ruíz, y José María Madueño Galán, entre otros.



El proceso político-militar que tuvo su desenlace el 24 de julio de 1823 con la Batalla Naval del Lago Maracaibo se inició el mismo 24 de junio de 1821 al concluir la célebre Batalla de Carabobo.



Durante estos veinticinco meses, acontecieron en territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela, cincuenta y cuatro combates, de los cuales siete fueron navales, más tres sitios. Un total de 58 acciones de variada dimensión, si sumamos la Batalla Naval del 24 de julio en el estuario maracaibero.



Doce de esas acciones fueron reveses para la Patria, y tres tuvieron resultados “indecisos”, como los califica Eljuri.



Ante la reconquista de Maracaibo por la fuerza española que no se rindió en Carabobo, reagrupada en torno al caudillo Francisco Tomás Morales, el gobierno de la República ordenó al General de Brigada Mariano Montilla que preparase, en Santa Marta, una operación contra Morales.



Baralt asegura que Montilla discutió con expertos marinos (Beluche, Joly, Padilla, Baptista, Urribarrí) la posibilidad de forzar la barra del lago. Beluche debía ir por naves de refuerzo de la Guaira y Padilla a Cartagena. La concentración de nuestra escuadra se fijó en los Taques, península de Paraguaná. El día 1º de mayo apresó Laborde, jefe de escuadra española, en Borburata, las corbetas Carabobo y María Francisca, que mandaba el comodoro Danells.



Pese a este revés, el 8 de mayo la escuadra republicana forzó la barra entrando a la Bahía del Tablazo. El General Francisco Esteban Gómez (segundo al mando en sustitución de Montilla que se hallaba enfermo) avanzaba por La Guajira, pero fue rechazado por un ataque de Morales. En tanto, Manrique, que se hallaba embarcado con sus tropas en la escuadra de Padilla, en una acción tan audaz como la propia entrada por el estrecho, ocupó Maracaibo el 16 de junio, logrando destruir las baterías que apuntaban al lago y cargar en sus buques los víveres, el parque y cuanto podía ser útil al enemigo, dejándolos bastante golpeados en su logística.



Por su parte Soublette, cambió la táctica el 5 de julio, ordenando a las tropas que hasta ese momento sólo observaban y distraían al enemigo, comenzaran a combatirlo. Luego de quedar liberado Coro, mandó 1.000 efectivos a reforzar al Intendente y Comandante General Manuel Manrique.



Como se ve, Morales estaba rodeado por los cuatro puntos cardinales. Manrique lo había derrotado en tierra desde su nombramiento como Intendente en tierras del Sur del Lago. Tal como lo avizoró Pedro Briceño Méndez, la guerra tras Carabobo cambiaría de escenario: ahora sólo le quedaba a España su relativo poderío naval. Pero también le llegó su “sábado” al ibérico el 24 de julio de 1823.



“La escuadra colombiana con 83 piezas, casi todas de a 18, tenía 872 hombres de dotación en tres bergantines, siete goletas y una fuerza sutil respetable; ésta con 13 piezas de diferentes calibres y 327 hombres de dotación: la de Morales compuesta de tres bergantines, doce goletas y dieciséis embarcaciones menores, tenía por todo 67 piezas, entre ellas 18 de a 4, 925 hombres de tropa embarcados y 497 marineros. La pérdida de los independientes fue de 8 oficiales y 36 individuos de tripulación y tropa muertos, 14 de los primeros y 105 de los segundos heridos. La de los realistas ascendió a más de 800 de unos y otros, quedando prisioneros 69 oficiales y 369 soldados y marineros.” (Baralt)



Eljuri habla de 32 buques realistas contra 22 republicanos; y 1.970 efectivos enemigos contra 1.902 nuestros. Nuestras fuerzas tenían 96 piezas de artillería: 26 cañones y 70 carricañones. El enemigo contaba con 67 piezas: 49 cañones, 14 carronadas, y 4 obuses.



La Batalla duró tres horas y media. A las 2 pm orden de avanzar la fuerza sutil mandada por Chitty. A las 2.20 pm señal desde la nave insignia que todas las naves diera a la vela, y ocho minutos después, formar línea de batalla, para acortar distancia y atacar de frente. Las unidades realistas levaron anclas y a las 3:17 pm Padilla ordenó izar al palo mayor la señal de abordaje. El comandante realista da la orden de abrir fuegos. Los nuestros seguían sin disparar aún, pero avanzando gracias al viento noreste. En la distancia deseada comenzaron el fuego nuestros cañones. Al despejarse la humareda el Independencia se lanzó contra el San Carlos. Los realistas tenían poco margen de maniobra encajonados hacia la orilla occidental con viento en contra. Dispararon su fusilería a granel sin mucha efectividad contra las naves nuestras que ya se les encimaban. El abordaje general se hizo bajo el toque constante de a degüello. La Esperanza estalló y se hundió. El Confianza abordó una goleta. Los realistas rodean la Antonia Manuela. De los realistas sólo el bergantín Riego se salva con el Valencey sobre cubierta. Laborde huye a San Carlos. Padilla quiso asaltar Maracaibo, pero Manrique se opuso para evitar males peores sobre la población. Morales aceptó capitular ante Manrique el 3 de agosto. El 15 se fue a Cuba con 8 barcos españoles, escoltado por nuestras armas que capitaneaba el altagraciano Felipe Baptista, héroe principal junto a Pedro Lucas Urribarrí del riesgoso forzamiento de la barra maracaibera el 8 de mayo de 1823.



Los nuestros perdieron ocho oficiales y treinta y seis individuos de tripulación y tropa, tuvimos catorce oficiales heridos, y ciento cinco individuos de tripulación y tropa. En el bando realista el número de muertos y heridos pasó de ochocientos efectivos; quedando prisioneros sesenta y nueve oficiales y trescientos sesenta y nueve soldados y marinos.



Nota final



En este primer conversatorio hubo –además de las preguntas previas- un total de 17 intervenciones con interesantes aportes al debate. Mención especial merece la presencia de coordinadores Douglas Querales, Jesús Ochoa, Wilmer Medina, Galois Pérez, y cursantes del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar del CESB; Rixio Romero, rector de la UNERMB; Damelis Chávez, Yraima Díaz y Juan Romero de la AN; e integrantes del Comité Popular del Bicentenario Leonardo Núñez, Gretzy Atencio, Rafael “Paito” Ortega, Rafic Souki (Dir. PSUV), concejal José Sierra, Sergio Morán, Mario Fernández, los ecologistas Lusbi Portillo, Dr. Elio Ríos, Lenin Parra, Abigail Cárdenas, Adelso Pineda, y las anfitrionas responsables de la Base de Misiones Indio Miguel.