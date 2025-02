Luis Vicente León sobre el caso de la USAID: "cualquier malversación debe ser castigada"

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, se refirió este miércoles al caso de fraude denunciado por Donald Trump en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que involucra a varios dirigentes opositores.

A su juicio, "hay que demostrar para dónde fueron esos fondos (...) hay muchos de los involucrados, en ese desfalco, que ya lo niegan (...) que eso es mentira".

Durante una entrevista en el programa Kicosis, transmitida por Globovisión León cuestionó el silencio por parte de los sectores de oposición involucrados en este caso. "Si yo fuera un receptor de apoyos de la USAID desde Venezuela, si yo fuera un político que recibió ese apoyo, tendría que ser el primer interesado en que se haga investigación sobre el uso de esos recursos, sobre la transparencia y cómo se usaron en función del objetivo para lo que se planteó", recalcó

"A mí me parece perfecto que Estados Unidos haga una revisión completa y se investigue, ¿por qué?, porque también es verdad que, mira, tú no eres bueno o malo porque tú estás de acuerdo conmigo o no. Tú no eres bueno o malo porque a mí me gusta tu posición o no. Tú no eres bueno o malo porque tú eres de izquierda o derecha. Tú eres bueno o malo por lo que tú hiciste. Y tú haces cosas buenas o malas de un lado o del otro. Y cualquiera que haya utilizado malversado o utilizado para su propio beneficio los apoyos internacionales, tiene que ser castigado", manifestó.

Asimismo, León comentó que "mucha gente pudiera terminar presa a pesar de haber utilizado adecuadamente los recursos, solo porque recibió recursos de ayuda internacional. Entonces, es un tema que puede ser debatido en los Estados Unidos".

"Debe haber transparencia en su uso y que cualquier malversación debe ser castigada (...) Si tú estás buscando una lucha por la libertad y la democracia lo tienes que hacer de una manera abierta, transparente y seria", refirió.