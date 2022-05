¿En nombre de Dios? Cardenal Baltazar Porras implora mantener sanciones contra Venezuela

El cardenal venezolano Baltazar Porras considera que en ningún caso se deberían levantar las sanciones unilaterales que mantiene el régimen de Estados Unidos (EE. UU.), contra Venezuela sin contrapartidas. Así lo dijo en una entrevista que concedió desde territorio estadounidense a la agencia EFE y que refiere www.swissinfo.ch.



En la entrevista, Porras critica que «no se ve claro» cuál es la postura del gobierno gringo hacia Venezuela y, según él, eso se «complica mucho más en medio de este conflicto de Rusia y Ucrania y con la postura de parte del régimen venezolano de apoyar irrestrictamente la actitud de Rusia».



Asegura el medio que le preguntó a Porras «si el gobierno de Nicolás Maduro ha dado alguna señal de que esté dispuesto a hacer concesiones en esas cuestiones que atañen a la dignidad humana», a lo que el religioso respondió: «Digamos a mucho decir que lo único que se busca es el levantamiento de las sanciones, pero no pasa nada con todo lo que tiene que ver con las libertades y todo lo que tiene que ver con la independencia de los poderes, principalmente el Poder Judicial y el Poder Electoral».



Porras, quien realizó una gira por varias ciudades de EE. UU. con el fin de presentar a los fieles una reliquia del beato venezolano José Gregorio Hernández, agregó en la entrevista que «uno no habla con quien quiere, sino con quien le toca» y llama a ambas partes a «buscar caminos y abrir cauces» para lograr entendimientos. Debe haber concesiones de ambas partes, añade, refiere el medio.



Desconocimiento del diálogo



El también arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, asegura que en Venezuela supuestamente hay «represión» y «militarismo», al tiempo que parece desconocer los reiterados llamados a diálogo que ha hecho el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conversaciones en donde la jerarquía eclesiástica en algunas oportunidades ha participado.



«Ha faltado siempre la voluntad real por parte del régimen de no solamente conversar, sino de entrar en un entendimiento y esto hace que en buena parte de la población, hablar de diálogo en Venezuela es casi una mala palabra», dice, cita el mencionado medio.



Desde la llegada de la Revolución Bolivariana en 1999, la jerarquía eclesiástica venezolana ha mantenido una postura contra el proceso revolucionario. En 2002 ese sector religioso aupó y participó abiertamente en el golpe de Estado contra el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Uno de los involucrados en la acción golpista fue el ya fallecido y entonces arzobispo de Caracas, Ignacio Velasco.

Noticias Relacionadas