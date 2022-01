Diputado Maduro Guerra demanda legalmente ante la justicia española a Tamara Sujú por injuria en su contra

14.01.22 - El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, emprendió acciones legales contra la exrepresentante de Juan Guaidó, Tamara Sujú; por emitir injurias en su contra.



Maduro Guerra interpuso una demanda de conciliación para que este viernes la activista opositora acuda a los juzgados de primera instancia en Madrid, España, donde reside.



Esta demanda de conciliación podría ser el primer paso a una querella por injurias y calumnias; en caso que no se llegue a un acuerdo entre ambas partes.



El diputado señala que las acusaciones de Sujú constituyen un atentado contra su honor, dado que son falsas y de extrema gravedad.



Asimismo, exige a la activista opositora que se retracte de sus declaraciones “sin perjuicio de la acción que esta parte se reserva para exigir la responsabilidad civil derivada del daño».



La demanda agrega que baraja acudir a la vía penal y civil para solicitar una indemnización.



Según medios españoles, la exrepresentante de Guaidó en República Checa va acudir este viernes al acto de conciliación, aunque prevé rechazar las acusaciones en su contra.



La demanda impuesta por Nicolás Maduro Guerra surge por un tuit (de hace un año) en el que la opositora lo acusaba de pertenecer a "una banda criminal"; en la que según sus señalamientos la dirige el presidente de la República, Nicolás Maduro.



El tuit señalado reza textualmente: “#Venezuela: Nicolas Maduro ajusta su banda mafiosa, luego de la captura de Alex Saab, para no perder el control x las pugnas internas q hay en la Banda Criminal q el mismo encabeza y seguir negociando lo q queda en el BCV, el Oro y riquezas, el Petroleo, etc. La estructura”.





Sin embargo, este texto estaba acompañado de un fotomontaje en el que se veía al mandatario nacional, a la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez; al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al diplomático Álex Saab y al diputado Nicolás Maduro Guerra.Tamara Sujú ha mantenido una fuerte campaña mediática contra el Gobierno nacional, acusando al presidente de crímenes de lesa humanidad; por las pasadas guarimbas que se perpetraron en el país durante el 2014.Con información de Redradiove.