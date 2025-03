Casetel sobre retiro de concesión a Supercable: "Este tipo de decisiones no son positivas"

21-03-25.-La reciente decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela de suspender los títulos administrativos de Supercable ha generado incertidumbre entre los usuarios del servicio de fibra óptica, quienes temen un impacto directo en su presupuesto.

Olga, residente de la urbanización Los Chaguaramos y usuaria de Supercable, expresó su descontento ante la medida. «El servicio de internet de Supercable es bueno, no tengo quejas. Uno de los ganchos que me atrajo para contratar la fibra óptica de esta compañía fue el bajo costo de la instalación, en su oportunidad solo pagué 20 dólares y la mensualidad es de 50 dólares por 300 megas», comentó.

La decisión de Conatel y la respuesta de Supercable

El ente regulador anunció el pasado 14 de marzo de 2025, mediante un comunicado, la suspensión de los títulos de Supercable alegando presuntos incumplimientos en la prestación del servicio. Conatel estableció un plazo de 60 días para que los clientes migren a otros proveedores.

En respuesta, Supercable emitió un comunicado 24 horas después, informando a sus usuarios que apelará la decisión y que, mientras el proceso se desarrolla, mantendrá operativos sus servicios.

Usuarios con opciones limitadas

En el edificio de Olga, las alternativas son reducidas. «Aquí tenemos Supercable y Cantv. Con esta decisión me están obligando a contratar un servicio que no es de mi agrado, porque Cantv tiene restricciones, censura algunas páginas y los otros proveedores no lo hacen», afirmó.

Además, el cambio implicará nuevos costos. «Me dicen que la instalación de Cantv cuesta 20 dólares, pero eso no estaba presupuestado, así que es un gasto adicional. También me exigen comprar un nuevo router porque el que tengo, según ellos, no cumple con las especificaciones de esta empresa y estamos hablando de 50 o 60 dólares, más la mensualidad que sigue siendo de 50 dólares», explicó Olga.

Pese a las circunstancias, la usuaria manifestó su intención de esperar el resultado de la apelación presentada por Supercable. «Si la empresa logra un fallo a su favor, continuaré con el servicio», aseguró.

Impacto en el sector telecomunicaciones

Pedro Marín, presidente de la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), calificó la decisión de Conatel como inédita y perjudicial para el sector. «Este tipo de decisiones no son positivas para el país, porque se cierran empresas, hay personas que se quedan sin sus puestos de trabajo y hay usuarios que se les deja de prestar un servicio, lo que sin duda les afecta», advirtió.

Asimismo, Marín señaló que Supercable no pertenece a la cámara, pero espera una pronta resolución. «Nosotros consideramos esto como un hecho aislado y esperemos que termine en buenos términos, porque insistimos esta situación no es buena para el sector y para todas aquellas empresas que prestan servicios de telecomunicaciones», concluyó.

*Sumarium con información de Crónica Uno.