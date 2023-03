Fiscal General desvinculó a diplomático Alex Saab de investigaciones por trama PDVSA-Cripto

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, desvinculó al diplomático venezolano Alex Saab de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público con relación a la trama de corrupción PDVSA-Cripto.



Durante una entrevista que concedió al medio colombiano W Radio, el conductor del espacio Julio Sánchez Cristo le consultó sobre un allanamiento que se habría realizado al empresario colombiano, Álvaro Pulido, quien reside en Venezuela.



«Fiscal, hay un detalle con Pulido y otro colombiano Lizcano, es que son personas muy cercanas al entorno de Alex Saab. ¿Quiere decir que a Alex Saab también lo están investigando por estos casos?», le consultó el periodista.



Ante este cuestionamiento, el titular del MP respondió: «Yo no estoy diciendo eso. Yo no he dicho para nada que tiene ver con la persona que tú mencionas. Un allanamiento que implica, una investigación en marcha». Agregó que en la fase de investigación actual sería «prematuro de mi parte anunciar qué ocurrirá con esta persona y con otra».

De esta manera negó que el enviado especial esté en alguna manera involucrado en las tramas de ilícitos descubiertas y desarticuladas por el gobierno nacional.





En cuanto a las últimas actuaciones judiciales sobre el caso de la trama de corrupción PDVSA-Cripto, Tarek William Saab advirtió que la justicia venezolana no dará su brazo a torcer con estas personas.“No va a haber ningún tipo de perdón contra estos sujetos. Se les imputará el delito de traición a la patria (…) Les han costado bien caras, a todos estos criminales, las acciones que han hecho», dijo.Mencionó que las instancias judiciales procederán con las «incautaciones y el despojo a estos sujetos de todos estos bienes. Además, del dinero mal habido que obtuvieron de la manera más brutal, como es la apropiación indebida y la legitimación de capitales».El fiscal Tarek William Saab condenó los hechos de corrupción dentro de PDVSA que condujeron a estas capturas, advirtiendo que “toda corrupción es repugnante porque es el robo del dinero del pueblo para satisfacer vanidades individuales”.Resaltó el alto nivel de cooperación ente los poderes públicos del país para develar estos delitos y proseguir con las actuaciones correspondientes.«Los poderes públicos se han unido en torno a esta cruzada anticorrupción. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ciudadano, y el poder judicial. Es un acto ejemplar, el que estamos dando», afirmó.El fiscal aseguró que el Ministerio Público en su trabajo jurídico toma medidas para que la imputación y condena lleven a la pena máxima de 30 años de cárcel, «siempre con la garantías de los derechos procesales».Finalmente, el Fiscal sostuvo que el cierre de esta primera fase en la investigación se dará con la presentación de este grupo de personas frente a los tribunales del país.