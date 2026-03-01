Irán bloquea Ormuz donde transita el 20% del petróleo mundial

Credito: Web

01-03-36.-Irán cerró el estrecho de Ormuz, un paso clave por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, incluyendo casi toda la producción de Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, y gran parte de la de Arabia Saudí. La interrupción del flujo energético genera temores de un posible shock global en los mercados de crudo.



Analistas advierten que el cierre equivale a la “obstrucción de una arteria crítica”, lo que podría provocar un aumento de los precios y presionar la inflación a nivel mundial. La OPEP+ se reunirá este domingo para estudiar un posible incremento de la producción y contener la subida del barril de petróleo.



El Brent ya superó los 73 dólares por barril, un incremento del 20% respecto a inicios de 2026. Arabia Saudí puede desviar parte de su crudo evitando Ormuz mediante oleoductos, pero gran parte del suministro asiático depende de este paso.



A pesar de la tensión, Estados Unidos mantiene su estrategia en la región. La Casa Blanca considera que, gracias al fracking, EE.UU. ha alcanzado soberanía energética y no depende de Oriente Medio, mientras que China, principal comprador del crudo iraní, sería el mayor afectado por la interrupción.



El estrecho de Ormuz conecta a varios países exportadores de petróleo con mercados clave de Asia, incluyendo China, India, Japón y Corea del Sur, por lo que cualquier alteración en el tránsito puede repercutir en el suministro y en la geopolítica energética global.



