Asamblea Nacional de Venezuela anuncia la excarcelación de 31 militares

01-03-26.-La Asamblea Nacional de Venezuela anunció este sábado que 31 militares fueron excarcelados bajo medidas alternativas, como parte de la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por el gobierno interino con la intención de promover la paz y la reconciliación nacional.



El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de aplicar la nueva normativa, informó a través de un mensaje en la red social X que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas a los efectivos el viernes, y que los beneficiados “ya se encuentran en libertad”.



La ley, aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, ha generado un flujo continuo de solicitudes desde su promulgación, con miles de personas buscando acogerse a los beneficios que ofrece, incluyendo excarcelaciones, levantamiento de medidas cautelares y libertad plena.



Según balances oficiales recientes, se han recibido más de 8.000 solicitudes y se han otorgado libertad plena a miles de personas, aunque organizaciones independientes señalan discrepancias en cifras y cobertura real de la ley.



Pese a los avances reportados por el Gobierno, grupos de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado preocupación por la «lentitud» en los procesos judiciales y por la continuidad de detenciones bajo cargos que podrían estar excluidos de la amnistía, especialmente en casos de militares o civiles acusados de delitos graves.



La excarcelación de estos 31 efectivos se suma a una serie de liberaciones registradas en las últimas semanas desde la entrada en vigor de la Ley.

